La nuova stagione si avvicina a grandi passi e i primi decisi movimenti sono stati ufficializzati nel corso delle ultime ore. Non dimentichiamo che la società ha chiuso quasi due settimane fa il suo nuovo mister, ma soprattutto è vicinissima a chiudere quello che sarebbe l'acquisto più costoso della sua storia, stiamo parlando di un calciatore interessante come Goncalo Ramos che arriverebbe dal Paris Saint Germain per una cifra davvero vicina ai settanta milioni di euro. Adesso non possiamo fare altro che passare al protagonista di questo articolo, un talento di primissimo livello e che ha tutte le qualità per dire la sua sul campo da gioco. Se ancora non si fosse capito, stiamo parlando di Adrien Rabiot. Ecco il suo commento sul futuro direttamente dal Mondiale e più precisamente dal ritiro della Francia con cui ha conquistato (da protagonista) i sedicesimi di finale.

Il commento di Adrien Rabiot

Adrien Rabiot

"Sono concentrato sulla Coppa del Mondo, poi vedremo alla fine". Decisamente troppo presto per cercare di capire quello che sarà il futuro di un calciatore di questo livello. La Francia è la prima candidata alla vittoria finale e di conseguenza diventa ancora più difficile anticipare i tempi, ma non bisogna dimenticare che c'è una squadra o meglio un tecnico fortemente interessato alle giocate del francese.

Il Napoli non molla il colpo

Max Allegri è oramai il promesso sposo del Napoli e di conseguenza è solo questione di tempo prima che possa arrivare la sua offerta per il centrocampista che è diventato un suo pupillo sotto tutti i punti di vista. Ue con cuideve fare molta attenzione. L'addio è tutt'altro che scontato, ma allo stesso tempo non c'è alcuna sicurezza di una