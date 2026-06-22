La prima richiesta di Ruben Amorim sembra essere solo questione di tempo prima che venga messa sul piatto e di conseguenza osservata dalla società rossonera. Un colpo decisamente importante per il club che ha bisogno di risollevarsi il prima possibile e fare la differenza non solo sul campo da gioco, ma anche sul mercato dove nell'ultimo periodo sembra perdere un po' quell'appeal da grande squadra del campionato italiano. C'è un nuovo profilo che è stato messo sotto osservazione e si parla di un talento di primissimo livello, richiesta specifica direttamente da parte di Ruben Amorim almeno questo è quello che rimbalza dal Portogallo. Non perdiamo un istante ed ecco tutti i dettagli sul primo nome fatto dal nuovo mister dei rossoneri di Milano.

Il profilo messo sotto osservazione

Pedro Goncalves

Esterno che ha fatto faville in Portogallo e sembra essere pronto per una nuova avventura nella massima serie del calcio italiano. Pedro Goncalves piace parecchio a mister Amorim ed è proprio questa la prima richiesta fatta dal coach secondo i media portoghesi. Numeri interessanti quelli messi a referto nel corso di questa stagione visto che l'esterno è riuscito a segnare 13 reti e consegnare anche sei assist in sole 27 presenze in campionato. Un rapporto minuti/gol o assist che lo porta ad essere uno degli attaccanti più interessanti di tutto il panorama europeo. Adesso non possiamo fare altro che passare alle possibili richieste per un affare di questo tipo.

Le richieste dell'affare

Ruben Amorim

Per arrivare alla conclusione della trattativa bisogna prima di tutto cercare di capire quale sarà il futuro di Rafa Leao. I due esterni portoghesi hannoche si avvicina e non di poco. Adesso non possiamo fare altro che capire quale potrebbe esseree di conseguenza vedere su quale calciatore i rossoneri affonderanno il colpo.