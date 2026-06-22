Sembrava tutto fatto ed invece il futuro di Luka Modric potrebbe ancora regalare delle piacevoli sorprese ai tifosi rossoneri e soprattutto agli amanti del bel gioco e dell'eleganza sul campo da calcio. La società rossonera di Milano ha grande voglia di continuare ad avere sul campo da gioco le giocate di un pallone d'Oro che ha dimostrato di saper fare ancora la differenza se utilizzato con il giusto minutaggio. Non resta che cercare di capire qual è la richiesta di Gerry Cardinale nei confronti del centrocampista ancora sotto contratto con il Milan per qualche giorno e soprattutto quale potrebbe essere la risposta del centrocampista croato.

La richiesta di Gerry Cardinale

AC Milan owner Gerry Cardinale and Zlatan Ibrahimovic

Il patron dei rossoneri di Milano non ha intenzione di perdere le giocate e la presenza nello spogliatoio di un campione di questo livello. La richiesta è semplice ed è quella di un rinnovo per ancora una stagione. Non dimentichiamo che per Luka Modric iniziano ad aprirsi anche delle porte che lo guiderebbero fino alla panchina del Real Madrid nel ruolo di assistente del nuovo corso José Mourinho con i Blancos. Molto dipenderà anche dalla proposta economica che verrà messa sul piatto del calciatore croato. Una cosa è certa, Cardinale ci sta provando e vuole tenere le giocate del centrocampista croato.

Solo questione di tempo

Quando si scoprirà definitivamente quello che può essere il futuro di Luka Modric? La sensazione è che manchi davvero poco e che il prossimo luglio (dopo il termine del Mondiale) arriverà la decisione definitiva del calciatore. Al momento è, anche se il Milan continua con il suo pressing per arrivare alla conclusione dell'affare ed avere un perno in mediana anche per la prossima annata di campionato.