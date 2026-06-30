Un vero e proprio colpaccio da parte della squadra rossonera di Milano. Goncalo Ramos è pronto per diventare il nuovo centravanti dei rossoneri e soprattutto ha grande voglia di iniziare a dire la sua sul campo da gioco. Proprio per questo motivo non possiamo fare altro che passare alla trattativa, ma soprattutto al comunicato ufficiale che sta arrivando in queste ore e sancisce l'approdo del centravanti portoghese in quel di Milano. Un colpo di assoluto spessore che il team del capoluogo lombardo non vede l'ora di poter ammirare sul campo da gioco. Ecco tutti i dettagli sull'accordo che porta Goncalo Ramos ad indossare la maglia del Milan.

Ramos vuole essere protagonista

Goncalo Ramos

Il centravanti che arriva dal Paris Saint Germain non ha intenzione di perdere tempo ed anzi ha l'obiettivo di diventare un assoluto protagonista della Serie A sin dalle primissime sfide. Circa 74 i milioni di euro messi sul piatto dal Milan e di conseguenza un contratto da top player per le prossime cinque stagioni in quello (che ricordiamo) essere l'investimento più importante nella storia del club. Adesso non possiamo fare altro che passare al comunicato dei rossoneri.

Il comunicato ufficiale

"AC Milan comunica di averle prestazioni sportive del calciatore Gonçalo Matias Ramos dal Paris Saint-Germain FC. L'attaccante portoghese ha sottoscritto un contratto con il Club rossonero fino al 30 giugno 2031.

Nato a Olhão il 20 giugno 2001, Gonçalo Ramos cresce nei settori giovanili di Olhanense e Benfica, dove completa il proprio percorso di crescita fino all'esordio tra i professionisti nel 2019. Con il Club di Lisbona supera le 100 presenze ufficiali e realizza 41 reti, affermandosi come uno dei talenti più promettenti del panorama portoghese e contribuendo in maniera decisiva alla vittoria della Primeira Liga nella stagione 2022/23.

Nell'estate del 2023 si trasferisce al Paris Saint-Germain, Club con cui si conferma ai massimi livelli del calcio europeo, arricchendo il proprio palmarès con tre Campionati francesi, due Coppe di Francia, tre Supercoppe di Francia, due UEFA Champions League, una Supercoppa UEFA e una Coppa Intercontinentale FIFA, segnando 45 gol in 131 presenze.

Nel novembre 2022 debutta con la Nazionale maggiore del Portogallo. Con la selezione lusitana prende parte a due edizioni della Coppa del Mondo FIFA e conquista la UEFA Nations League 2024/25.

AC Milan rivolge a Gonçalo un caloroso benvenuto e gli augura le migliori soddisfazioni personali e di squadra con la maglia rossonera".