Idee chiare e tanta voglia di mettersi in mostra da parte di un tecnico che ha tutto per fare la differenza nella massima serie del calcio italiano. Ruben Amorim sta arrivando in punta di piedi, complice una tifoseria tutt'altro che contenta dell'operato di questa società e di conseguenza sa che dovrà fare moltissimo lavoro. Una situazione tutt'altro che semplice e con la squadra che sta vivendo un momento di sfiducia e non vede l'ora di poter iniziare a mettere in ordine diverse situazioni. Adesso non resta che attendere il mercato e di conseguenza iniziare a scrivere la rosa che deve dire la sua e conquistare i vertici della massima serie del calcio italiano.

Il primo nome di mercato

Ruben Amorim

Ruben Amorim non sta perdendo tempo e nel corso delle ultime ore sembra aver presentato alla dirigenza quello che è (a tutti gli effetti) il primo nome del suo mercato. Un profilo interessante che ha tutte le qualità per dire la sua in Serie A. Se non si fosse capito, stiamo parlando di Francisco Trincao. Talento che in Portogallo si è rilanciato ed infatti sta facendo faville nel corso di questo Mondiale. Un assoluto protagonista sotto tutti i punti di vista e che non vede l'ora di poter dire la sua anche ad altissimi livelli. Non ci resta che passare agli ipotetici costi di un affare di questa portata.

I costi dell'ipotetico affare

Una trattativa che ha dei costi decisamente esuberanti, visto che la valutazione del calciatore al momento si aggira tra. Non dimentichiamo che nella stagione appena trascorsa è stato praticamente imprendibile per tutte le difese del calcio portoghese. I numeri dell'ex Barcellona parlano di. Profilo oramai pronto per fare la differenza anche ad altissimo livello.