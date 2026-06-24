Il Milan non ha intenzione di perdere tempo e proprio per questo motivo è iniziata una vera e propria caccia al bomber in ottica futura. Il club sa che deve dire la sua e soprattutto allestire una rosa che possa rendere la debacle della passata stagione un ricordo e nient'altro. Al momento non sarà semplice, visto che la tifoseria sembra ancora essere sul piede di guerra e si fida poco di dare fiducia ad un gruppo squadra di questo livello. Non possiamo fare altro che andare a vedere le possibili novità in programma sul mercato. Un nuovo profilo potrebbe arrivare nel corso delle prossime ore per l'attacco.

Il nome nuovo per l'attacco rossonero

Ruben Amorim

La dirigenza vuole assicurarsi un nove di assoluto spessore che possa eliminare i brutti ricordi dell'ultimo decennio eccezion fatta per Olivier Giroud. Tanti i nomi messi sotto osservazione e tra questi sembra esserci anche quello di un vero e proprio fenomeno del calcio Mondiale. I profili in pole position sembrano arrivare dall'Europa che conta più precisamente dal Chelsea e dal Paris Saint Germain. Non perdiamo un secondo ed andiamo con i due nomi che potrebbero far tornare il sereno dalle parti di Milanello.

I due profili che possono far sognare una piazza

Dal Paris Saint Germain il nome è quello dell'attaccante che ha messo a referto il rigore decisivo per consegnare la Champions League, stiamo parlando di. Dal Chelsea, invece, il profilo che potrebbe conquistare la piazza è quello di. Il bomber senegalese va a caccia del riscatto dopo una stagione con il Bayern Monaco in cui non ha trovato moltissimo spazio. Una piazza come quella rossonera potrebbe essere perfetta per fare la differenza e soprattutto per iniziare a dire la sua sul campo da gioco con continuità (cosa che è mancata nell'ultimo periodo).