I tempi sono maturi e di conseguenza il mercato si sta iniziando a pianificare nel corso di queste ore. L'obiettivo della società è quello di mettere a referto un affare di primissimo livello ed assicurarsi le prestazioni di un calciatore che potrebbe fare decisamente comodo al team di Milano. Un profilo che ha dimostrato di saper fare la differenza ed essere un vero e proprio protagonista per la fascia del club rossonero. Non resta che andare a vedere nel dettaglio quello che è stata etichettata come la prima richiesta di mister Ruben Amorim per la stagione che verrà e pare essere alle porte.

La richiesta del nuovo tecnico dei rossoneri

Ruben Amorim

Salvo clamorosi colpi di scena, il primo nome è stato fatto e si tratta di un profilo che ha tutte le qualità per dire la sua sul campo da gioco. Pedro Goncalves, un vero e proprio pupillo di Ruben Amorim che di stagione in stagione sta migliorando a dismisura il suo rendimento. Quest'anno in campionato è stato praticamente infermabile mettendo a referto una media di una rete ogni due partite ed un assist ogni tre. Numeri che lo hanno portato ad essere etichettato come uno dei calciatori più pericolosi di tutta la lega. Adesso non resta che passare ai costi di questa trattativa.

I costi dell'affare di mercato

Per arrivare alla conclusione di un affare di questo tipo servono delle cifre importanti. Il fantasista hae di conseguenza si parla di cifre cospicue per trovare una quadra.di euro potrebbe essere la prima cifra che chiederà e domanderà la società portoghese. Proprio per questo motivo non resta chee di conseguenza