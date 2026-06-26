La caccia è ufficialmente iniziata e il Milan sa che deve fare davvero tante operazioni sul mercato per migliorare una rosa che presenta diversi problemi strutturali e che sono stati dimostrati nel corso dell'ultima annata. Il team deve rivoluzionare per il terzo anno consecutivo e di conseguenza si è affidato ad un mister che è l'antitesi dei suoi tre predecessori. Un tecnico che fa del bel gioco un mantra e di conseguenza ha bisogno di elementi specifici per arrivare alla fine del mercato ed aggiungere alla sua rosa dei calciatori decisamente interessanti. Ecco tutti i dettagli sul futuro di Goncalo Ramos.

Il futuro dell'attaccante del PSG

Ruben Amorim

Il tecnico non ha intenzione di nasconderlo ed il primo obiettivo per l'attacco della squadra rossonera è un suo vecchio pupillo. Goncalo Ramos è un calciatore che aveva già provato a portare in quel di Manchester, ma in quel caso la concorrenza del PSG fu perfetta e riuscì ad assicurarsi le prestazioni del centravanti. Adesso la trattativa è completamente differente e si parla di un profilo molto interessante. Una cifra tutt'altro che elevata per arrivare alle sue prestazioni e di conseguenza non possiamo fare altro che passare al colpaccio di mercato sotto tutti i punti di vista.

Il costo dell'affare

Tempo da perdere non c'è e di conseguenza si passa direttamente a quello che potrebbe essere il costo di questo affare. Salvo clamorosi colpi di scena si parla di una trattativa che dovrebbe aggirarsi attorno ai. Una spesa importante per i rossoneri che in uscita, però, hanno diversi elementi che stanno trovando poco spazio come Santiago Gimenez. Se dovesse arrivare la giusta offerta per il messicano, si accelererebbe un affare che potrebbe far felici diversi tifosi del Diavolo., anche se è oramai chiaro il primo obiettivo.