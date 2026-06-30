Ruben Amorim ha scelto Mattia Liberali e non ha intenzione di nasconderlo. Il talento del Catanzaro che ha fatto sognare tutta la provincia calabrese nel corso dell'ultima stagione è pronto per il salto nella massima serie del calcio italiano (salto più che meritato a suon di prestazioni convincenti). Non resta che capire quale sarà la squadra che si assicurerà le sue prestazioni. Una vera e propria lotta è iniziata nel corso delle ultime settimane per arrivare alla chiusura di questo affare. Non possiamo fare altro che andare a vedere nel dettaglio tutte le squadre che vogliono assicurarsi le prestazioni di un giovane talento come il classe 2007.

Tutte pazze di Mattia Liberali

Mattia Liberali

Tante, forse tutte le squadre della massima serie sono impazzite per un talentino di questo livello. La prima ad aver fatto sul serio è stata il Como. Squadra che ha tutte le qualità per fare la differenza e dire la sua sul campo da gioco, ma soprattutto che ha conquistato la prossima qualificazione alla Champions League e permetterebbe un grande salto al ragazzo. Allo stesso tempo si nota un interessamento serio da parte della Juventus, squadra che grazie al neo arrivo di Carnevali porterebbe il trequartista in prestito al Sassuolo per formarsi e solo dopo lo porterebbe a Torino per renderlo protagonista. Passiamo ora al Milan.

I rossoneri vogliono chiudere

e di conseguenza i rossoneri non hanno intenzione di mangiarsi le mani.(e non poco), di conseguenza si farà il possibile per riportarlo al proprio fienile. Un affare che deve ancora prendere quota, ma che vedeed iniziare al meglio il suo nuovo percorso.