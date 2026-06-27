Goncalo Ramos è pronto per scrivere definitivamente la storia del Milan. Un affare che sta prendendo quota nel corso delle ultime ore e stiamo scoprendo quelle che sono le cifre definitive che porteranno alla chiusura della trattativa Un affare che ha scritto a tutti gli effetti la storia del club rossonero ed il punto di domanda nel corso di queste ore è quello che riguarda la classifica definitiva degli acquisti più costosi nella storia del team che vanta la vittoria di sette Champions League. Non perdiamo un secondo ed ecco tutti i dettagli su quella che sarà la nuova top ten degli acquisti più costosi e che hanno scritto la storia della società di Milano.

C'è una nuova top ten

Goncalo Ramos, match dei gironi tra PSG e Sporting Lisbona

Al primo posto è oramai chiaro e noto ai più e sarà il momento di Goncalo Ramos. L'attaccante portoghese è pronto per prendersi la vetta o meglio il trono in questa speciale classifica visti i 70 milioni di euro che la società rossonera (inclusi i bonus) andrà a mettere sul piatto. Un centravanti che arriva in Italia per dominare il campionato in lungo ed in largo. Adesso è il momento di leggere la definitiva top ten che includerebbe già l'ultimo arrivo da record.

La top ten dei rossoneri

10 - Ardon Jashari dal Club Brugge al Milan per 36 milioni di euro

9 - Filippo Inzaghi dalla Juventus al Milan per 36,15 milioni di euro

8 - Christopher Nkunku dal Chelsea al Milan per 37 milioni di euro

7 - Charles De Keteleare dal Club Brugge al Milan per 37,5 milioni di euro

6 - Mattia Caldara dalla Juventus al Milan 37,74 milioni di euro

5 - André Silva dal Porto al Milan per 38 milioni di euro

4 - Lucas Paquetà dal Flamengo al Milan per 38,4 milioni di euro

3 - Rui Costa dalla Fiorentina al Milan per 41,32 milioni di euro

2 - Leonardo Bonucci dalla Juventus al Milan per 42 milioni di euro

1 - Rafa Leao dal Lille al Milan per 50 milioni di euro