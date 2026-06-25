Christian Pulisic potrebbe iniziare una nuova avventura nella massima serie del calcio americano? Questa è la notizia che si ripropone continuamente e costantemente nel corso delle ultime giornate di mercato. Una trattativa che non è ancora avviata, ma una proposta shock che potrebbe arrivare dalle parti di Casa Milan, ma soprattutto per il calciatore. Un affare che sicuramente non sarà facile da gestire, ma che mette protagonista uno dei talenti più importanti della rosa allestita da Gerry Cardinale. Per il patron dei rossoneri di Milano la cessione resta decisamente complessa, ma logicamente possiamo aspettarci delle sorprese soprattutto quando i milioni in palio sono davvero tanti. Adesso non resta che passare a tutte le ultime novità su questo incredibile affare.

Pulisic pronto per tornare protagonista

Christian Pulisic

Una seconda parte di stagione in cui ha deluso apertamente le aspettative e dietro il calo dei rossoneri ci sono anche le sue giocate decisamente deludenti. Christian Pulisic ha voglia di riscatto, ma c'è di capire se l'intenzione è quella di arrivarci passando per il team rossonero o iniziando una nuova avventura e magari anche un nuovo stile di vita. Il club che non vede l'ora di potersi avvicinare alle sue prestazioni è il New York City. Sicuramente l'appeal del Mondiale, potrebbe portare le società americane a tentare di rendere sempre più importante il calcio nel paese a stelle e strisce. Passiamo ai costi di questo affare.

Una trattativa dispendiosa

a stagione èche è stata. Un prezzo molto interessante, ma c'è da fare i conti con l'oste: Gerry Cardinale. Al momento il presidente del Milan non si vuole privare di un calciatore così importante. Difficile far cambiare idea, se non per un'offerta shock anche dal punto di vista del cartellino. Ricordiamo che il Milan ha pagato Christianpiù di due stagioni fa.