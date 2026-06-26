Il Milan ha appena messo a segno il suo colpo di mercato in attacco: Gonçalo Ramos vestirà rossonero. Al PSG vanno ben 50 milioni di euro e ora resta da definire i dettagli dell’accordo con il calciatore. Un colpo storico sotto tutti i punti di vista, dato che sarà il calciatore più costoso nella storia di un club come quello di Milano. Un affare che ha dell'incredibile che il Milan ha chiuso in pochissimo tempo per dare un segnale forte e far capire di avere voglia di aprire una nuova ed importante pagina nella sua storia. Gerry Cardinale ha capito che deve iniziare a colpire la passione dei tifosi e un super colpo di mercato come questo può davvero fare breccia.

Superato anche Rafa Leao

Rafa Leao

Un affare che è già storia e lo ha annunciato anche Fabrizio Romano in persona con il suo solito Here We Go. Un colpo che permetterà al Milan di aggiungere un nove che mancava da tantissimo tempo, soprattutto di questo spessore. Non dimentichiamo che solo qualche settimana fa, fu proprio Goncalo Ramos a mettere a referto la rete che è valsa la vittoria della Champions League per il Paris Saint Germain. Superato anche l'acquisto record di Rafa Leao per via delle commissioni.