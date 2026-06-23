Paolo Maldini è pronto per tornare protagonista nella massima serie del calcio italiano, ma in un ruolo più delicato e specifico. L'arrivo di Giovanni Malagò sembra aver portato una vera e propria ventata di aria fresca e di conseguenza è solo questione di tempo prima che la Nazionale possa annunciare un vero e proprio organigramma rivoluzionato dopo la scottante sconfitta in Bosnia ai rigori. L'obiettivo è chiaro ed è quello di riportare in auge un calcio che non convince più gli appassionati e che di giornata in giornata si allontanano sempre di più dal nostro campionato e non solo. Ecco il nuovo ruolo di Paolo Maldini.

Il nuovo ruolo di Maldini

Paolo Maldini

Un incarico decisamente importante ed un ruolo da assoluto protagonista nel calcio italiano che deve tornare protagonista. Sembra essere solo questione di tempo prima che Paolo Maldini possa diventare definitivamente il nuovo direttore tecnico della nazionale italiana. Una scelta che ha dell'incredibile, ma che serve per dare sicurezza ad un ambiente che risulta sfiduciato dopo quanto avvenuto nel corso degli ultimi otto anni. Si sceglierebbe una persona che conosce il calcio e lo conosce anche da assoluto protagonista. L'organigramma principale è da scrivere, non perdiamo un secondo ed andiamo anche con quella che potrebbe essere la scelta del nuovo tecnico.

La nuova guida tecnica

Una coppia rossoneroazzurra quella che si potrebbe formare per la guida della Nazionale, visto che secondo Giovanni Malagò il favorito numero 1 per la panchina dell'Italia sembra essere. Il tecnico ha tutte le qualità per risollevare l'Italia e lo ha già fatto una volta ottenendo anche il record mondiale di match da imbattuto per una Nazionale. Un percorso incredibile con una sola sbavatura che è poi costata la qualificazione finale al Mondiale in Qatar nel 2022.e c'è grandissima curiosità.