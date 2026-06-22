Una scelta importante è appena stata fatta dalle parti di Roma, con la Federazione Italia Giuoco Calcio che è pronta per iniziare il suo nuovo cammino e le chiavi della FIGC sono state assegnate a chi ha dimostrato di sapere fare benissimo già una volta, stiamo parlando di Giovanni Malagò. L'ex presidente del CONI (con cui ha raggiunto traguardi incredibili come il record di medaglie alle Olimpiadi estive) è pronto per una nuova carica e l'inizio di un nuovo percorso di primissimo livello. Una vittoria schiacciante contro Abodi che fa capire sin da subito quanta coesione c'è e voglia di iniziare a fare la differenza per riportare l'Italia ai traguardi minimi che gli competono.

Le prime parole del nuovo Presidente FIGC

Giovanni Malagò

Proprio in questi istanti sono arrivate le prime dichiarazioni della nuova guida della FIGC: "Io da solo non posso fare niente, ma con voi posso fare tutto". Parole che fanno capire quanta voglia c'è di mettersi a lavoro ed in moto. Non c'è più tempo da attendere e di conseguenza il progetto Malagò è già ai nastri di partenza. I voti hanno parlato chiaro ed infatti per Malagò sono arrivate il 68% delle preferenze che sanciscono una vittoria di primissimo livello.