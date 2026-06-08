È un giugno iniziato come sempre. Molto caos, molte riflessioni e al momento non ci sono notizie concrete. Il Milan si impegna a creare il proprio futuro, ma il tempo scorre e le settimane diventano sempre più importanti in termini di tempo perso. Il Diavolo non ha ancora un allenatore, un direttore sportivo e un direttore generale. Questo non è affatto normale, soprattutto se si desidera investire in un nuovo progetto e adottare una filosofia differente rispetto agli anni precedenti. Di conseguenza, il Milan avrà difficoltà a pianificare con tutto questo ritardo. Se non si verifica un cambiamento significativo, la squadra rischia seriamente di fallire prima ancora di iniziare.

Riguardo al futuro di Rafa Leao, il numero 10 portoghese ha recentemente espresso un messaggio chiaro: "Ho fatto il massimo per il Milan e sono pronto per nuove sfide". Non ci sono dubbi, Leao ha chiaramente deciso di mettere fine alla sua avventura a Milano dopo sette anni. Ha vinto uno scudetto da protagonista e ha contribuito alla Supercoppa Italiana con un assist all'ultimo minuto per Abraham contro l'Inter. Per Leao le possibilità di Premier League o Liga stanno diventando sempre più reali, anche se in Turchia il Fenerbahçe rimane vigile. Secondo quanto riportato da transfermarkt e tralasciando i rigori guadagnati dal portoghese durante i suoi anni al Milan, Rafa Leao ha totalizzato 291 presenze ufficiali dal 2019/20, mettendo a segno 80 gol e fornendo 65 assist, l'ultimo al Bentegodi contro il Verona. Rafa è stato uno dei calciatori più influenti del Milan nelle ultime stagioni, nonostante qualche alti e bassi. La continuità è stata il suo vero punto debole. In questa stagione ha finora segnato 10 gol e fornito tre assist.

L'agente Claudio Anellucci, intervenuto a TMW Radio, ha commentato le voci riguardo a un possibile trasferimento di Rafael Leao all'Arsenal dicendo: "50 milioni per Leao? Non li spenderei per lui. È un altro che gioca per sé stesso, non fa la differenza. In certe circostanze, è difficile sia per lui che per i suoi compagni. Non è un giocatore di squadra. In Premier devi correre, avere intensità e fame, qualità che lui non ha".