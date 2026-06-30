Dopo Goncalo Ramos è arrivato il momento di mettere a referto un nuovo colpo per i rossoneri di Milano. Il difensore centrale è il primissimo nome nella lista dei desideri di Ruben Amorim. Il tecnico è arrivato nel capoluogo lombardo per risollevare la squadra e di conseguenza serve essere perfetti e mettere a referto le giuste operazioni per poter raggiungere il proprio obiettivo. Difficile nascondere che è impossibile vedere i rossoneri fuori dalla Champions per il terzo anno consecutivo e di conseguenza bisogna lavorare rapidamente per centrare questo obiettivo. Non possiamo fare altro che andare a vedere i primi movimenti messi a referto.

Il nuovo difensore centrale

Ruben Amorim

La richiesta di Ruben Amorim è chiara e bisogna aggiungere degli elementi di primissimo livello ai rossoneri di Milano. Proprio per questo motivo il mercato non si ferma a Goncalo Ramos ed anzi si farà il possibile per mettere a referto un'altra operazione. Il nuovo difensore centrale è molto più che un obiettivo e di conseguenza è solo questione di tempo prima che si possa chiudere a tutti gli effetti questo colpo. Il primo nome per la difesa è quello che riguarda Antonio Silva, anche se la pista che portava al difensore del Benfica sembra essere tramontata nel corso delle ultime ore. Adesso c'è un altro profilo che arriva sempre dalla capitale del calcio portoghese.

Il nuovo profilo

Salvo clamorosi colpi di scena,che è stato individuato da parte della società è. Difensore centrale che milita allo Sporting Lisbona e che costa circa. Non resta che attendere definitivamente l'offerta per regalare tutto quello che Ruben Amorim ha richiesto e vedere se i rossoneri riusciranno definitivamente a riprendersi dopo due stagioni nettamente al di sotto delle aspettative.