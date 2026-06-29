Il massimo esperto di mercato internazionale ha fatto il punto su un momento decisamente molto importante, se ancora non si fosse capito stiamo parlando di Luka Modric e della sua permanenza nella massima serie del calcio italiano. Il centrocampista croato ha bisogno di fare la differenza sul campo da gioco e proprio per questo motivo non vede l'ora di mettersi in mostra, anche se la decisione finale è ancora da prendere. Dall'altra parte la possibilità di iniziare la carriera nello staff della squadra più importante del Mondo: il Real Madrid di José Mourinho. Tutti i dettagli sul futuro di Modric, ma soprattutto passiamo alle dichiarazioni dell'esperto Fabrizio Romano.

Le parole di Fabrizio Romano

Modric e Rabiot

Il massimo esperto di calciomercato ha cercato di fare il punto su una storia che sembrava oramai terminata, ma in realtà potrebbe regalare ancora diverse sorprese. Direttamente dal canale Youtube del giornalista è arrivato questo commento che scrive definitivamente il futuro di Luka Modric ed anzi apre ad uno scenario che solo qualche settimana fa (dopo la sconfitta dei rossoneri con il Cagliari) sembrava pressoché improbabile. Non possiamo fare altro che andare direttamente con le parole di Romano rilasciate nel corso di queste ore.

Le dichiarazioni di Romano su Luka Modric

Milan

"In merito al suo futuro in molti ci chiedete: cosa succederà,Sicuramente Modric non deciderà oggi o domani, perché vuole pensare solo ed esclusivamente al Mondiale. Dopo il Mondiale prenderà una decisione, ritiro o continuare a giocare. Modric era convinto al 100% di restare al Milan per giocare la Champions League, poi il finale clamoroso che ha portato il Milan fuori dalla Champions ha ribaltato tutto l'intero Milan.