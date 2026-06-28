Il momento è catartico, visto che si sta scrivendo la prossima stagione in cui i rossoneri di Milano devono essere in maniera obbligatoria protagonisti. Non possiamo fare altro che passare al futuro e soprattutto cercare di capire quale potrebbe essere il prossimo passaggio per un calciatore davvero importante come Luka Modric. Il centrocampista croato non ha ancora scritto definitivamente i suoi prossimi passaggi, ma la sensazione è che c'è grande voglia di continuare a mettersi in mostra. Adesso non possiamo fare altro che passare alla sua risposta arrivata dopo la sfida dei gironi vinta nel finale contro la Croazia. Una partita tutt'altro che banale ed in cui i croati hanno dato tutto per conquistare la qualificazione al turno successivo.

La risposta di Luka Modric

Luka Modric, centrocampista del Milan

Il centrocampista arrivato in quel di Milano nel corso dello scorso luglio sembrava aver finito la sua esperienza in rossonero dopo la clamorosa sconfitta contro il Cagliari e di conseguenza è solo questione di tempo prima che possa arrivare una nuova sfida. Nelle ultime ore, però, la sensazione è che tutto stia cambiando, con la squadra che ha pronto per mettere a referto un'offerta che potrebbe convincere proprio il ragazzo a restare nel club rossonero di Milano. Passiamo definitivamente a quella che è stata la sua risposta ai giornalisti post Ghana.

La risposta ai giornalisti post Ghana

La decisione è chiara e la risposta non tanto., ma al momento la risposta del calciatore non è ancora arrivata. In zona mista ha sorriso, ma evitato la domanda che riguardava la sua possibile permanenza finale. Adesso non possiamo fare altro che andare a vedere tutti i dettagli sul futuro e soprattutto se non fosse il Milan, quale potrebbe esseredi Luka Modric.