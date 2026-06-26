Paolo Maldini compie, oggi, 58 anni. Una data importante per tutto il pubblico rossonero che non può che complimentarsi con il capitano più importante di tutta la storia di un club come quello di Milano. Calciatore che ha avuto qualità fuori dal normale e che si è rivelato un vero e proprio fenomeno del nostro calcio sia a livello nazionale che internazionale. Non solo sul campo da gioco, visto che anche la sua carriera da dirigente è stata più che positiva in rossonero con il club che è riuscito a conquistare lo scudetto anche grazie alle sue scelte oculate. Adesso la possibilità che inizi una nuova trattativa a tutti gli effetti. Non perdiamo un istante ed ecco le ultime su quelli che potrebbero essere i prossimi passaggi dell'ex difensore del Milan.

I prossimi passaggi di Paolo Maldini

Paolo Maldini a San Siro

Solo una questione di tempo prima di rivedere l'ex direttore rossonero alla guida di una nuova avventura tutt'altro che semplice. La squadra o meglio la Nazione che potrebbe affidarsi alla sua esperienza ed alle sue idee dovrebbe essere proprio quella italiana. Una scelta che serve per andare sul sicuro e riuscire a pianificare sul lungo periodo con il team che ha bisogno di trovare una quadra il prima possibile visto che tra pochissimo inizieranno le qualificazioni ai prossimi campionati europei.

Non solo l'Italia...

aolo Maldini

In molti sperano l'affare con l'Italia non si concretizzi visto che darebbe la possibilità di aprire un nuovo ciclo in rossonero. Scelta che farebbe la stragrande maggioranza dei tifosi ad oggi, ma c'è da dire che. Non possiamo fare altro che attendere e di conseguenza aspettare le novità che sicuramente arriveranno nel corso dei prossimi