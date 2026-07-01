Un futuro che sembra non avere mai una chiave di volta ed un giocatore che di giornata in giornata non sta riuscendo a fare la differenza. Un talento unico all'interno del calcio italiano, ma che al momento non riesce a dire la sua ed anzi sembra stia diventando sempre di più un peso per il Milan piuttosto che un giocatore da cui trarre ispirazione e vantaggio. Rafa Leao sembra dover ancora scrivere tutto quello che è il suo futuro e di conseguenza non possiamo fare altro che andare a vedere dove potrebbe finire un calciatore con questo talento. Ecco tutti i dettagli sulla prossima squadra che potrebbe assicurarsi le prestazioni del calciatore portoghese.

I dettagli sul futuro del portoghese

Rafael Leao e Christopher Nkunku

Non c'è ancora nulla di scritto ed anzi il futuro del calciatore che ha fatto le fortune del Milan soprattutto nelle prime annate è tutto da scrivere. Un team che deve mettere a referto dei colpi importanti e di conseguenza potrebbe aprire a delle trattative altrettanto di spessore anche in uscita. Proprio per questo motivo non possiamo fare altro che andare a vedere le ultime su quello che sarà il prossimo passaggio di Rafa Leao. Un calciatore che a detta della società non è più incedibile. Vediamo se sono già arrivate delle offerte per quello che è diventato (da pochissimo) il secondo acquisto più oneroso nella gloriosa storia del club rossonero.

Il futuro di Leao è tutto da scrivere

Ad oggi, sembrerà strano, ma non è ancora arrivata alcuna chiamata per il talento rossonero. Una scelta comunque particolare per un calciatore che ha espresso la sua voglia di iniziarenel corso delle passate settimane. Proprio per questo motivo non possiamo fare altro che attendere novità, anche se il futuro è sempre più grigio complice un Mondiale tutt'altro che entusiasmante.