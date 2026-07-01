Il Milan continua a lavorare in vista del suo futuro, non perdiamo un secondo ed ecco tutti i dettagli sui prossimi passaggi per il portoghese
Un futuro che sembra non avere mai una chiave di volta ed un giocatore che di giornata in giornata non sta riuscendo a fare la differenza. Un talento unico all'interno del calcio italiano, ma che al momento non riesce a dire la sua ed anzi sembra stia diventando sempre di più un peso per il Milan piuttosto che un giocatore da cui trarre ispirazione e vantaggio. Rafa Leao sembra dover ancora scrivere tutto quello che è il suo futuro e di conseguenza non possiamo fare altro che andare a vedere dove potrebbe finire un calciatore con questo talento. Ecco tutti i dettagli sulla prossima squadra che potrebbe assicurarsi le prestazioni del calciatore portoghese.
I dettagli sul futuro del portoghese
Non c'è ancora nulla di scritto ed anzi il futuro del calciatore che ha fatto le fortune del Milan soprattutto nelle prime annate è tutto da scrivere. Un team che deve mettere a referto dei colpi importanti e di conseguenza potrebbe aprire a delle trattative altrettanto di spessore anche in uscita. Proprio per questo motivo non possiamo fare altro che andare a vedere le ultime su quello che sarà il prossimo passaggio di Rafa Leao. Un calciatore che a detta della società non è più incedibile. Vediamo se sono già arrivate delle offerte per quello che è diventato (da pochissimo) il secondo acquisto più oneroso nella gloriosa storia del club rossonero.
Il futuro di Leao è tutto da scrivereAd oggi, sembrerà strano, ma non è ancora arrivata alcuna chiamata per il talento rossonero. Una scelta comunque particolare per un calciatore che ha espresso la sua voglia di iniziare una nuova avventura in Liga o in Premier League nel corso delle passate settimane. Proprio per questo motivo non possiamo fare altro che attendere novità, anche se il futuro è sempre più grigio complice un Mondiale tutt'altro che entusiasmante.
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