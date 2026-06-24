Le prime cinque giornate di campionato dei rossoneri di Milano sono state rese note nel corso di questi istanti. Un'annata che deve regalare decisamente di più di quanto visto e fatto nel corso di quest'anno. Un club che ha bisogno di mettere a referto dei passi in avanti importanti per dimenticare una stagione in cui ha ottenuto decisamente meno di quello che doveva essere l'obiettivo minimo. Proprio per questo non possiamo fare altro che andare a vedere qual è il programma di questo inizio di campionato e quando il Milan inizierà a battagliare per i suoi traguardi più importanti. Uno su tutti: il piazzamento alla prossima Champions League.

La prima giornata dei rossoneri

Ruben Amorim

L'avversario con cui esordirà ufficialmente la squadra che milita in quel di San Siro è già stato reso noto da diverso tempo e stiamo parlando del Torino di una vecchia conoscenza dei rossoneri, stiamo parlando di Ignazio Abate. La prima da tecnico in Serie A sarà proprio contro una squadra importante per la sua carriera come il Milan. Una notizia che ha dell'incredibile per certi versi. Proprio per questo motivo non possiamo fare altro che andare a vedere tutti i dettagli e soprattutto gli orari ufficiali di queste cinque giornate. Ecco quando scenderà in campo il team rossonero di Milano.

Le prime cinque giornate

domenica 23 agosto ore 20.45 - DAZN/SKY

2^ GIORNATA SERIE A 26/27Milan-Venezia, venerdì 28 agosto ore 20.45 - DAZN

3^ GIORNATA SERIE A 26/27Juventus-Milan, domenica 6 settembre ore 20.45 - DAZN

4^ GIORNATA SERIE A 26/27Lazio-Milan*, sabato 12 settembre ore 18 OPPURE domenica 13 settembre ore 20.45 - DAZN

5^ GIORNATA SERIE A 26/27Milan-Lecce, domenica 20 settembre ore 20.45 - DAZN