Il talento più importante della squadra rossonera allenata da mister Ruben Amorim. Un calciatore che quando è in condizione si è confermato praticamente infermabile ed ha tutte le qualità per fare la differenza. Christian Pulisic è ancora un perno centrale del Milan, nonostante una seconda parte di stagione decisamente al di sotto delle aspettative in cui non è riuscito a dire la sua sul campo da gioco con la giusta continuità. Un periodo di down che è coinciso con la mancanza di risultati che ha poi portato i rossoneri di Milano a fallire con il piazzamento nelle prime quattro in classifica. Adesso non resta che cercare di capire qual è il suo futuro.

Il futuro di Christian Pulisic

Christian Pulisic, attaccante del Milan

L'attaccante dei rossoneri di Milano ha ricevuto un'importantissima offerta dall'altra parte del Mondo. Direttamente dagli Stati Uniti d'America si sono fatti presenti i New York City, con il club che vuole cavalcare l'onda di una coppa del Mondo che sta vedendo i ragazzi assolutamente protagonisti. Offerta shock quella che è stata presentata al calciatore americano che vedrebbe il suo stipendio schizzare fino alla cifra monstre di circa 10 milioni di euro. Adesso non resta che andare a leggere e capire quella che sarà la risposta dei rossoneri di Milano.

La risposta dei rossoneri di Milano

non ha intenzione di perdere le giocate di uno dei profili più interessanti di tutto il team.dei rossoneri e di conseguenza ci si aspettaanche nel corso della prossima stagione di campionato. C'è moltissima voglia di riscatto e di rilancio solo questione di tempo prima che il team possa rimetterlo al centro del progetto e largo su quell'out di destra dove ha fatto faville nella sua prima annata in rossonero.