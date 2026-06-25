Non solo gli orari delle prime cinque giornate di campionato, la Lega ha reso noto il tabellone che vale per tutte le sfide della Coppa Italia. Accoppiamenti molto interessanti per i rossoneri di Milano che hanno la possibilità di rinforzarsi in maniera netta ed evidente. Quello l'obiettivo di una squadra che ha chiuso l'ultimo campionato con una vera e propria debacle sportiva, ma soprattutto che nel corso dell'ultima stagione non è riuscita a rendere un obiettivo la Coppa Italia, visto che è uscita praticamente subito dalla corsa (contro la Lazio che sarebbe stata la futura finalista). Adesso non possiamo fare altro che passare agli accoppiamenti e di conseguenza cercare di capire quale sarà il primo impegno dei rossoneri in un trofeo che manca da più di un ventennio.

Le prossime avversarie in Coppa Italia

Gagliardetto finale di Coppa Italia, Milan-Bologna

Un percorso che inizierà dopo la primissima parte della stagione, con il primo impegno che è fissato per il prossimo dicembre. Gli ottavi di finale (momento della competizione in cui entrano le migliori otto) sono fissati dal 2 di Dicembre fino ai primi di Gennaio. Un calendario spezzettato che serve per andare incontro a tutte le esigenze. Il primo avversario (salvo clamorosi colpi di scena) si candida ad essere il Torino di Ignazio Abate, squadra con cui il Milan esordirà in campionato.

Il resto del calendario

Messo da parte questo primo approccio alla competizione, toccherà passare ed andare ai quarti di finale dove dall'altra parte ci sarà una partita importante con la favorita che è. In caso di passaggio in semifinale potrebbe esserci uncome due stagioni fa. Sicuramente una situazione tutta in divenire e di conseguenza il Milan non si può permettere passi falsi e fare proprio questa coppa.