Un duello di mercato che rischia di infiammare sotto tutti i punti di vista l'opinione pubblica. Una lotta che sembrerebbe essere definita quasi come generazionale, visto che un calciatore è pronto per essere messo sotto osservazione sia dai rossoneri di Milano che dai biancoblu situati sul Lago di Como. Un affare che se dovesse andare in porto avrebbe dell'incredibile e di conseguenza si potrebbe caratterizzare come una delle trattative più importanti dell'ultimo periodo. Non possiamo fare altro che andare a vedere tutti i dettagli dell'affare tra il Milan del neo arrivato Ruben Amorim e il Como di Cesc Fabregas.

I dettagli sull'affare di mercato

Ruben Amorim

Piace alla dirigenza rossonera ed è un esterno d'attacco che può mettere in difficoltà tutte le difese del nostro campionato. Se ancora non si fosse capito, stiamo parlando di Andreas Schjelderup. Attaccante che attualmente milita al Benfica e si tratta di uno dei maggiori prospetti che si aggira dalle parti di Lisbona. Classe 2004, ha completato il suo processo di maturità ed ora si candida ad essere uno degli assoluti protagonista per una maglia da titolare anche in altri club ed in altri campionati in Europa. Come detto piace anche al Como di Fabregas e di conseguenza non possiamo fare altro che passare a quelle che sarebbero le ipotetiche richieste per un affare di questo livello.

Le richieste dell'affare

Il Benfica, si sa, è una delle botteghe più care di tutta Europa e per privarsi di un gioiellino di questo livello potrebbero servire tra. Il Como osserva il danese come sostituto perfetto di un altro ottimo talento come Nico Paz e di conseguenza se non dovesse essere trovato un accordo con il Realper assicurarsi le prestazioni di un talento di questo livello.