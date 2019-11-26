ESCLUSIVA - PANCARO: "Ieri il Milan è stato superiore in tutto. Leao è stato devastante"
In esclusiva ai nostri microfoni Pippo Pancaro, doppio ex di Milan e Lazio, ci ha parlato del match di Coppa Italia di ieri sera vinto dai rossoneri
In esclusiva ai nostri microfoni Pippo Pancaro, doppio ex di Milan e Lazio, ci ha parlato del match di Coppa Italia di ieri sera vinto dai rossoneri
Le parole in esclusiva ai nostri microfoni di Giovanni Lodetti, ex calciatore rossonero.
Ecco il parere di Veronica Lambertz, associata dell'ECLA, sull'affaire Ibrahimovic-UEFA
Le parole di Rosario Federico, giornalista e opinionista di SportivandoWEB.
Le parole del radiocronista di Rai Radio 1, Giovanni Scaramuzzino, intervenuto in esclusiva ai microfoni de IlMilanista.it. Ecco che cosa ha detto sul Milan
Le parole, in esclusiva ai microfoni de ilMilanista.it, di Lucio Michieli, giornalista Rai al seguito dell'Italia U21.
Le parole, in esclusiva ai microfoni de ilMilanista.it, di Simone Gamberini, redattore per gianlucadimarzio.com.
Le parole del radiocronista di Rai Radio 1, Massimo Barchiesi, intervenuto in esclusiva ai microfoni de IlMilanista.it. Ecco che cosa ha detto sul Milan
Le parole del radiocronista di Rai Radio 1, Giovanni Scaramuzzino, intervenuto in esclusiva ai microfoni de IlMilanista.it
Per la consueta rubrica "AscolteRai", i microfoni de ilMilanista.it hanno raggiunto in esclusiva Francesco Repice.
Le parole del radiocronista di Rai Radio 1, Giovanni Scaramuzzino, intervenuto in esclusiva ai microfoni de IlMilanista.it
Per la rubrica AscolteRai, ilMilanista.it ha intervistato Giovanni Scaramuzzino, radiocronista di Bologna-Milan.
Ecco le ipotesi che potrebbero arrivare a Milano per far rifiatare Theo Hernandez
Ecco il commento in esclusiva di Giuseppe Bisantis, voce per Rai Radio 1 del quarto di finale di Coppa Italia tra Inter e Milan
Il doppio ex ha commentato in esclusiva ai nostri microfoni il match di stasera contro la Lazio e l'ottimo inizio di stagione del Milan di Pioli
Le parole di Elmar Bergonzini, giornalista de La Gazzetta dello Sport e della radio laziale RadioSei.
Massimo Donati, ex centrocampista di Milan e Celtic, ha rilasciato un'intervista esclusiva ai microfoni de ilMilanista.it.
Il Milan, durante il mercato estivo, non è riuscito a concretizzare la corsa al difensore centrale.
Ecco le parole dell'ex tecnico rossonero
Le parole, in esclusiva ai microfoni de ilMilanista.it, di Riccardo Cucchi, noto giornalista e già radiocronista.
Buriani ha vestito la maglia del Milan dal 1977 al 1982, collezionando oltre 140 presenze e vincendo lo 'Scudetto della Stella'
Chi è Rangnick, possibile futuro allenatore del Milan? Ce lo racconta, in esclusiva, Oliver Birkner, corrispondente dall'Italia per Kicker.
Walter Novellino, ex centrocampista del Milan, è intervenuto in esclusiva ai nostri microfoni
Le parole, in esclusiva ai microfoni de ilMilanista.it, di Mario Ielpo, ex portiere di Cagliari e Milan, alla vigilia della sfida tra le due squadre.
Le parole, in esclusiva ai microfoni de ilMilanista.it, del giornalista di SkySport Paolo Condò.
L'attaccante Robert Acquafresca è intervenuto in esclusiva ai nostri microfoni
L'ex difensore rossonero è intervenuto in esclusiva ai nostri microfoni
Le parole, in esclusiva ai microfoni de ilMilanista.it, di Matteo Salvini, politico italiano e noto tifoso del Milan.
L'ex bomber è intervenuto in esclusiva ai nostri microfoni
L'ex portiere rossonero, Simone Braglia, è intervenuto in esclusiva ai nostri microfoni