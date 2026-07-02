Il procuratore di Ardon Jashari si trova a Casa Milan per confrontarsi con la dirigenza riguardo al futuro del giocatore svizzero.

Negli ultimi giorni, si è molto discusso dell'interesse dimostrato dall'Atalanta nei confronti di due centrocampisti del Milan, in particolare Samuele Ricci e, soprattutto,. Oggi, a proposito del calciatore svizzero, è importante segnalare la presenza del suo agente Francesco Romano presso la sede delin via Aldo Rossi a Milano, dove sta incontrando i dirigenti per trattare riguardo al futuro di

Giunto al Milan la scorsa estate dopo una lunga trattativa con il Club Brugge, Jashari ha affrontato la sua prima stagione in rossonero con molte difficoltà, principalmente a causa di un brutto infortunio avvenuto a fine agosto 2025 che lo ha costretto a restare fuori per diversi mesi. Il suo ritorno in campo è stato complicato, anche perché nel suo ruolo c'era un certo Luka Modric. Lo svizzero, attualmente impegnato ai Mondiali con la sua selezione, ha concluso la stagione con 17 presenze tra Serie A, Coppa Italia e Supercoppa Italiana.