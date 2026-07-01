La squadra del Como si sente avvantaggiata mentre il Milan preme, con i lariani che devono trovare un'intesa con l'agente riguardo alle commissioni per finalizzare la trattativa.

Fabrizio Romano sul Como e su Liberali

Il giornalista italiano fornisce quindi un altro aggiornamento

"Il Como è vicino a concludere per Mattia Liberali. È stato raggiunto un accordo preliminare con il calciatore: per quanto riguarda il contratto e lo stipendio, tutto è stato concordato. Liberali è disposto a partire. Ora il Como deve raggiungere un'intesa con gli agenti del giocatore, inclusi gli aspetti delle commissioni e altri dettagli. Si sta lavorando su questi particolari prima di ufficializzare l'accordo. Tuttavia, c'è intesa sullo stipendio: il Como è ansioso di concludere entro questa settimana. ""Il Como desidera chiudere il prima possibile e intende pagare la clausola, ma manca ancora il consenso degli agenti; gli stessi che rappresentano Marco Palestra. Il Como è disposto a versare i 6 milioni, ma non attenderà a lungo gli agenti, non intende partecipare a gare d’asta o proposte dell’ultimo minuto. "

La storia di Mattia Liberali è diventata la prima, vera, telenovela del calciomercato rossonero di questa stagione. L’ex talento della Primavera milanista, ora cercato da differenti squadre di Serie A dopo un’annata eccezionale in B con il Catanzaro, era già dato per certo al Como, pronto a pagare la clausola al club calabrese. Tuttavia, nelle ultime ore, è intervenuto il Milan: prima il tecnico Ruben Amorim e poi i dirigenti del club. Al momento, l’affare del Como è in sospeso poiché gli agenti di Liberali si incontreranno oggi con il club rossonero, come sottolinea anche Fabrizio Romano nel suo video pubblicato nella notte italiana.

Il commento di Fabrizio Romano sull’intrigo di mercato legato a Mattia Liberali

"Stiamo per vivere le ore decisive per Liberali. Il Como è pronto a versare la clausola rescissoria e ha già concordato lo stipendio: Liberali ha accettato sia la retribuzione che la durata del contratto, resta solo da ottenere il via libera degli agenti, che sono gli stessi di Marco Palestra, Lucci. Il Como è insoddisfatto perché era pronto a concludere nelle ultime ore, ha anche contattato il Catanzaro per informare dell'accordo e manifestare la volontà di pagare la clausola. Ma oggi il Milan organizzerà una videochiamata: Gerry Cardinale e i dirigenti di alto livello si presenteranno da Liberali per vedere se è possibile riportarlo in rossonero. Anche il Como aspetta. In questo momento, l’affare Liberali è nelle mani del procuratore. "