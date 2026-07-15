La casella con il nuovo numero 9 è stata velocemente occupata dal Milan, suscitando grande sorpresa in molti, considerando il recente passato del club nelle trattative di questo calibro: Gonçalo Ramos è stato annunciato il secondo giorno del mercato, molto prima rispetto al suo arrivo a Milanello dopo il Mondiale. In questo modo, una volta risolta l’urgenza principale, il club rossonero può ora focalizzarsi sul resto delle operazioni di mercato: una delle prime priorità a cui intendono lavorare in via Aldo Rossi è quella del difensore centrale. Ci sono nomi più noti di altri, ma ci sono anche possibili sorprese.

Tiago Gabriel per la difesa

Il nome principale nella lista die della dirigenza milanista resta quello didello. Ha perso invece terreno il profilo di. Secondo Tuttosport, un nome che potrebbe emergere discretamente, in particolare se i primi due obiettivi non dovessero concretizzarsi, è quello di un altro giocatore portoghese, Tiago Gabriel del Lecce. Il difensore ha effettuato significativi progressi quest'anno ed è rappresentato dall'agenzia di Jorge Mendes. Il suo prezzo si aggira intorno ai

La direzione del Milan continua a dedicarsi con grande impegno al mercato, non solo cercando nuovi rinforzi, ma anche pianificando in modo accurato tutti gli aspetti relativi alla stagione futura.

Oltre all'arrivo ufficiale di Gonçalo Ramos, il club sta lavorando per creare una squadra equilibrata e competitiva, in grado di offrire qualità e solide alternative in ogni reparto. Le considerazioni includono anche le possibili uscite, i rinnovi dei calciatori considerati fondamentali per il progetto e lo sviluppo dei giovani talenti, che sono considerati una risorsa preziosa per il domani. Tutte queste decisioni saranno cruciali nelle settimane a venire per completare il lavoro della società. L'intento è di fornire all'allenatore un gruppo affidabile e preparato ad affrontare ogni competizione della stagione. In parallelo, il Milan continua a mantenere contatti con diversi club, osservando il mercato con attenzione e rimanendo pronto a sfruttare eventuali occasioni prima della chiusura della finestra estiva.

Chi è Goncalo Inacio

avrebbe messo nel mirinodelloCP. Il 24enne rappresenterebbe l'acquisto ideale per il sistema difensivo a tre del Milan, essendo in grado di ricoprire tutte le posizioni e di essere uno dei calciatori capaci di impostare gioco dalla retroguardia. Come riportato dal Corriere dello Sport, potrebbe anche essere impiegato in un modulo a quattro, dando così all'allenatore la possibilità di avere a disposizione un giocatore molto versatile. Difensore moderno, naturale con il piede sinistro e abile nella gestione del pallone e nella lettura tattica, sarebbe la scelta preferita di, sia per motivi tecnici che per la connessione creata durante la sua esperienza allo