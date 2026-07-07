Dopo una stagione insoddisfacente con il Milan, conclusa senza realizzare reti nel campionato, Santiago Gimenez sperava di riprendersi con la sua nazionale al Mondiale, ma le sue aspettative sono state deluse: non ha disputato nemmeno un incontro da titolare, non ha marcato gol e non ha fornito assist. Purtroppo, l'unica nota negativa è rappresentata dall'infortunio alla caviglia subito negli ultimi minuti della partita persa contro l'Inghilterra, il quale lo costringerà a restare ai margini per almeno un mese e mezzo.

Questa mattina il Corriere della Sera segnala che questa situazione non è affatto favorevole per il Milan, che sta cercando di vendere il giocatore e ottenere il massimo profitto dalla sua cessione. Riguardo alla possibilità che possa lasciare la squadra, nelle ultime settimane Orlando City e Porto avevano mostrato interesse per Gimenez, ma poi si sono ritirati.

Milan-Gila: Romano fa il punto

Numerosi sostenitori delsono inquieti dopo che la Lazio ha respinto l'iniziale proposta per. Fabrizio Romano, in un video caricato sul suo canale YouTube, ha cercato di chiarire la situazione e ha descritto cosa sta avvenendo tra rossoneri e biancocelesti nella negoziazione per il difensore spagnolo nato nel 2000:

"Mario Gila non era previsto per il Milan una settimana fa e Mario Gila non è escluso oggi. È un affare che rimane assolutamente valido. Il Milan ha presentato una prima offerta poco oltre i 20 milioni, ma la Lazio ha rifiutato perché desidera 30 milioni. È un gioco di negoziazione, si discute. La Lazio è a conoscenza che lo spagnolo ha un accordo con il Milan e che il calciatore desidera trasferirsi al Milan. Adesso si sta cercando di trovare un accordo economico. Questa è la situazione attuale, senza farsi prendere dal panico totale. "