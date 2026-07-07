Il Mondiale per gli Stati Uniti e Christian Pulisic è terminato agli ottavi di finale contro il Belgio. L'attaccante del Milan ha subito un infortunio che lo ha costretto ad abbandonare il campo a causa di un problema alla caviglia destra. Nel post-partita, il calciatore del club rossonero ha dichiarato quanto segue, come riportato da ESPN: "Ho completamente slogato la caviglia e il ginocchio in un'unica azione. Beh, che ci posso fare. Ho tempo per riposarmi. È un finale sfortunato per il Mondiale. Questa estate mi sentivo in gran forma e pensavo di essere al massimo. Sono deluso. Non sono riuscito ad avere i momenti che speravo per aiutare la squadra a fare il salto di qualità contro una squadra così forte. Ovviamente sono deluso da me stesso, ma cercherò di mantenere un atteggiamento positivo. Ho fatto molte cose buone e anche la squadra ha obiettivamente fatto bene".

Pulisic ha trovato il Mondiale difficile a causa degli infortuni

Pulisic ha poi commentato la partita contro il Belgio

"È stato un torneo molto complicato, prima ho accusato un infortunio e poi un altro. È stato davvero brutto. È stato impegnativo da gestire per me, ma abbiamo un grande gruppo e ci sono stati tanti ragazzi che si sono distinti in questa competizione e che faranno bene in futuro. Avevamo molta fiducia e ci sono sicuramente molte cose di cui essere orgogliosi, ma è sempre complicato quando si perde come abbiamo fatto oggi. Credo che abbiamo fornito buone prestazioni in questo torneo. Siamo riusciti a passare il nostro girone in modo abbastanza dominante e abbiamo anche vinto contro la Bosnia. Possiamo essere orgogliosi, ma noi aspiriamo a di più. Vogliamo competere con le migliori squadre al mondo e ci manca solo quel piccolo passo in più, ma siamo quasi lì"."Non direi che siamo stati poco aggressivi. Il Belgio aveva un ottimo piano di gioco e ci ha creato vari problemi, hanno recuperato molti palloni persi e sono stati molto efficaci in area. In fin dei conti, è questo ciò che conta e loro sono stati cinici". Il supporto dei tifosi americani durante questo torneo è stato straordinario: "Siamo riconoscenti per l’appoggio ricevuto quest'estate, tutto il sostegno che ci hanno offerto è stato incredibile. I ricordi di aver partecipato a una Coppa del Mondo negli Stati Uniti rimarranno con me per sempre e siamo davvero grati per il loro sostegno".

Adesso per Pulisic è tempo di prendersi una pausa in vacanza prima di tornare ad allenarsi con il Milan: "Per me significa semplicemente trascorrere del tempo con la mia famiglia e staccare un po' dalla partita, ovviamente, e cercare di recuperare. Torneremo tra qualche settimana per la preparazione pre-campionato e anche con la nazionale, senza dubbio. Ci sono ancora molte cose che vogliamo raggiungere".