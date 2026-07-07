L'attaccante del Milan ha rimediato un brutto infortunio durante la gara contro il Belgio
Leao-Milan, addio in estate?
Il Mondiale per gli Stati Uniti e Christian Pulisic è terminato agli ottavi di finale contro il Belgio. L'attaccante del Milan ha subito un infortunio che lo ha costretto ad abbandonare il campo a causa di un problema alla caviglia destra. Nel post-partita, il calciatore del club rossonero ha dichiarato quanto segue, come riportato da ESPN: "Ho completamente slogato la caviglia e il ginocchio in un'unica azione. Beh, che ci posso fare. Ho tempo per riposarmi. È un finale sfortunato per il Mondiale. Questa estate mi sentivo in gran forma e pensavo di essere al massimo. Sono deluso. Non sono riuscito ad avere i momenti che speravo per aiutare la squadra a fare il salto di qualità contro una squadra così forte. Ovviamente sono deluso da me stesso, ma cercherò di mantenere un atteggiamento positivo. Ho fatto molte cose buone e anche la squadra ha obiettivamente fatto bene".
Pulisic ha trovato il Mondiale difficile a causa degli infortuni"È stato un torneo molto complicato, prima ho accusato un infortunio e poi un altro. È stato davvero brutto. È stato impegnativo da gestire per me, ma abbiamo un grande gruppo e ci sono stati tanti ragazzi che si sono distinti in questa competizione e che faranno bene in futuro. Avevamo molta fiducia e ci sono sicuramente molte cose di cui essere orgogliosi, ma è sempre complicato quando si perde come abbiamo fatto oggi. Credo che abbiamo fornito buone prestazioni in questo torneo. Siamo riusciti a passare il nostro girone in modo abbastanza dominante e abbiamo anche vinto contro la Bosnia. Possiamo essere orgogliosi, ma noi aspiriamo a di più. Vogliamo competere con le migliori squadre al mondo e ci manca solo quel piccolo passo in più, ma siamo quasi lì".
Pulisic ha poi commentato la partita contro il Belgio"Non direi che siamo stati poco aggressivi. Il Belgio aveva un ottimo piano di gioco e ci ha creato vari problemi, hanno recuperato molti palloni persi e sono stati molto efficaci in area. In fin dei conti, è questo ciò che conta e loro sono stati cinici". Il supporto dei tifosi americani durante questo torneo è stato straordinario: "Siamo riconoscenti per l’appoggio ricevuto quest'estate, tutto il sostegno che ci hanno offerto è stato incredibile. I ricordi di aver partecipato a una Coppa del Mondo negli Stati Uniti rimarranno con me per sempre e siamo davvero grati per il loro sostegno".
Adesso per Pulisic è tempo di prendersi una pausa in vacanza prima di tornare ad allenarsi con il Milan: "Per me significa semplicemente trascorrere del tempo con la mia famiglia e staccare un po' dalla partita, ovviamente, e cercare di recuperare. Torneremo tra qualche settimana per la preparazione pre-campionato e anche con la nazionale, senza dubbio. Ci sono ancora molte cose che vogliamo raggiungere".
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