Dopo settimane piene di insicurezze, i tifosi del Napoli hanno un nuovo allenatore: Massimiliano Allegri siederà sulla panchina azzurra. Contratto firmato: triennale firmato fino al 2029 a 4.5 milioni a stagione. L'intesa già trovata un mese fa tra De Laurentis e Max adesso ha trovato la via definitiva dal momento che i legali del tecnico livornese si sono liberati dal Milan senza buonuscita.

Modric non svela il suo futuro

Le parole di Modric

È unevidentemente deluso quello che è intervenuto ai microfoni dopo la partita tra, finita con il punteggio di 2-1. Questa è stata la sua ultima apparizione con la nazionale, conclusa in maniera estremamente amara: un gol subito all'ultimo minuto e un gol del pareggio annullato dal Var poco dopo. Il giornale croatoha riportato le parole del campione al termine dell'incontro, che si sono aperte con una risposta riluttante riguardo al suo futuro e si sono poi concentrate sul match.Luka Modric ha risposto in questo modo a chi gli ha chiesto notizie sul suo futuro: "Adesso non è il momento di discuterne. Lo saprete tra poco". Successivamente, Modric ha commentato la partita dicendo: "Possiamo esaminare il match in due fasi: nel primo tempo non ci siamo espressi al meglio, siamo stati piuttosto tesi, mentre nel secondo tempo abbiamo disputato una partita straordinaria. È stata una delle nostre migliori performance, avremmo potuto chiuderla prima, ma non ci siamo riusciti. Abbiamo avuto troppe occasioni mancate, e poi sono accadute delle cose che per me sono inspiegabili. Ma così è. È complicato dire qualcosa di sensato subito dopo la partita, non voglio dire cose sbagliate. Possiamo essere fieri del nostro secondo tempo, meritavamo di più, ma alla fine il calcio è proprio così. "