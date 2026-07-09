I rossoneri hanno fatto capire che ci sono idee concrete per questo mercato assieme alla disponibilità economica
Leao-Milan, addio in estate?
Le due fotografie degli ultimi due giorni che raccontano il Milan sono, in realtà, la medesima situazione che si è ripetuta dopo 24 ore: ieri Ruben Amorim ha fatto il suo esordio al centro sportivo di Milanello, accolto all'uscita dell'auto dal proprietario americano Gerry Cardinale. Durante la conferenza stampa di presentazione, il tecnico portoghese è stato introdotto e sempre affiancato dal manager statunitense. Una cosa del genere non era mai accaduta con altri allenatori negli ultimi anni: un gesto che non può passare in secondo piano.
Il nuovo asset di Gerry Cardinale
Il commento di Matteo Moretto riguardo al nuovo allenatore Ruben Amorim e al proprietario Gerry Cardinale al MilanDopo un mese di inattività, successivo ai licenziamenti di massa di Gerry Cardinale, il Milan ha iniziato a muoversi velocemente sul mercato. Oltre al tecnico Ruben Amorim, è già stato ufficializzato l'acquisto dell'attaccante Gonçalo Ramos e a breve si concretizzerà anche l'arrivo di un nuovo difensore centrale: Mario Gila, in arrivo dalla Lazio. Il giornalista di calciomercato Luca Marchetti, in collegamento su Sky Sport, ha espresso il suo parere su questi primi acquisti da parte di Cardinale e sulla strategia di mercato della squadra.
Le considerazioni di Luca Marchetti su questo avvio di calciomercato del Milan, con due acquisti già conclusi"Gonçalo Ramos e Mario Gila sono state operazioni in cui il Milan ha voluto far capire di avere il potere economico per fare investimenti: grande disponibilità di fondi e chiudere gli affari in tempi rapidi. Il Milan ha evidenziato di avere strategie definite e una sostanziosa disponibilità economica. Vedremo se, dopo questo inizio spettacolare ma anche tumultuoso, anche sul campo i risultati saranno all'altezza".
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