Le due fotografie degli ultimi due giorni che raccontano il Milan sono, in realtà, la medesima situazione che si è ripetuta dopo 24 ore: ieri Ruben Amorim ha fatto il suo esordio al centro sportivo di Milanello, accolto all'uscita dell'auto dal proprietario americano Gerry Cardinale. Durante la conferenza stampa di presentazione, il tecnico portoghese è stato introdotto e sempre affiancato dal manager statunitense. Una cosa del genere non era mai accaduta con altri allenatori negli ultimi anni: un gesto che non può passare in secondo piano.

Il nuovo asset di Gerry Cardinale

Il commento di Matteo Moretto riguardo al nuovo allenatore Ruben Amorim e al proprietario Gerry Cardinale al Milan

Le considerazioni di Luca Marchetti su questo avvio di calciomercato del Milan, con due acquisti già conclusi

Dopo un mese di inattività, successivo ai licenziamenti di massa diha iniziato a muoversi velocemente sul mercato. Oltre al tecnico Ruben Amorim, è già stato ufficializzato l'acquisto dell'attaccantee a breve si concretizzerà anche l'arrivo di un nuovo difensore centrale:in arrivo dalla. Il giornalista di calciomercato Luca Marchetti, in collegamento su Sky Sport, ha espresso il suo parere su questi primi acquisti da parte di Cardinale e sulla strategia di mercato della squadra."Gonçalo Ramos e Mario Gila sono state operazioni in cui il Milan ha voluto far capire di avere il potere economico per fare investimenti: grande disponibilità di fondi e chiudere gli affari in tempi rapidi. Il Milan ha evidenziato di avere strategie definite e una sostanziosa disponibilità economica. Vedremo se, dopo questo inizio spettacolare ma anche tumultuoso, anche sul campo i risultati saranno all'altezza".