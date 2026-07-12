Il Milan è impegnato nell'aggiunta di qualità e creatività alla trequarti. La ricerca di un giovane profilo tecnico con potenziale di crescita è uno degli argomenti principali del mercato rossonero e, secondo quanto riportato nuovamente dal Corriere dello Sport in edicola questa mattina, la lista del club include tre talenti europei che promettono di farsi notare: Konstantinos Karetsas, Karim Alajbegovic e Can Uzun.

Karetsas

Alajbegovic

C'è anche Can Uzun

Il nome che suscita il maggiore interesse è quello di, nato nel 2007 e in forza al. Questo fantasista greco, mancino di natura, è stato una delle più grandi sorprese del calcio belga nell'ultima stagione. Caratterizzato da una personalità straordinaria, abilità nel dribbling e una notevole visione di gioco, è diventato uno dei giocatori chiave della squadra fiamminga, chiudendo la stagione 2025-26 con 49 presenze ufficiali, 3 gol e ben 18 assist tra campionato,ed. Questi numeri parlano di una crescita continua, attirando l’attenzione di vari top club europei.Tra i giocatori seguiti c’è anche, classe 2006, che ha avuto una stagione di grande livello con ilprima di ritornare al. Il giovane talento bosniaco ha collezionato 13 gol e 4 assist in 44 presenze totali, rivelandosi uno degli attaccanti giovani più promettenti a livello europeo. Trequartista moderno, capace di adattarsi anche come esterno o seconda punta, unisce abilità tecniche e la capacità di farsi sentire nei momenti decisivi.Avanzando nel suo percorso di crescita, ma ancora giovanissimo, troviamo. Il turconato nel 2005, potrebbe essere il profilo più maturo. È ambidestro e può ricoprire quasi tutte le posizioni offensive alle spalle della punta, avendo segnato 10 gol e fornito 6 assist in 28 presenze nella scorsa stagione. Tuttavia, il suo cartellino ha un valore notevole: secondo i media tedeschi, supera i 40 milioni di euro, rendendo la sua acquisizione più complicata rispetto agli altri due giocatori.

Le caratteristiche dei tre candidati rispecchiano bene la direzione che il Milan sembra voler intraprendere: investire su talento, creatività e futuro, senza però rinunciare alla capacità di avere un impatto immediato. Karetsas rappresenta il talento grezzo, Alajbegovic un giocatore verticale e sorprendente, Uzun la soluzione più completa e già pronta per un campionato di alto livello. Amorim ha idee chiare in merito e desidera creatività in una zona cruciale del campo. Il nuovo ciclo è appena iniziato; Cardinale ha affermato di volere un Milan spettacolare e questi nomi rientrano sicuramente in questa visione.