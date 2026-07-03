Tra poco più di una settimana, il Milan avvierà ufficialmente la sua stagione con il raduno a Milanello, guidato dal nuovo tecnico Ruben Amorim e dal suo team. Sebbene i giocatori a disposizione siano pochi a causa di numerosi rossoneri impegnati nel Mondiale, l’allenatore avrà l’opportunità di trasmettere le sue idee di gioco e di esaminare chi ha il futuro incerto. Tra i giocatori c'è uno in particolare che potrebbe lasciare la squadra: è Youssouf Fofana.

La possibile cessione di Fofana

Pressing per Mario Gila

Leao out, Pulisic in

Ieri, è avvenuto un incontro acon i rappresentanti di: il ritiro avrà inizio a Milanello, ma è probabile che nelle settimane successive possa trasferirsi altrove. Anche la Gazzetta dello Sport conferma ciò stamani con il titolo: "Cambiamenti in corso, anche Fofana saluterà". E aggiungono: "Il calciatore francese sarà ceduto". Ieri si è discusso anche con il team che segue: secondo la Gazzetta, quest'ultimo è incedibile. Tuttavia, si vedrà se Amorim sarà convinto dal calciatore e viceversa, quando il giocatore tornerà dagli impegni con laIl Milan sta facendo un forte tentativo perdifensore della. Su di lui è già da tempo in pista anche ilma manca ancora un accordo con la Lazio. Il club di Claudio Lotito richiede: nonostante il giocatore abbia solo un anno di contratto restante, la squadra romana deve comunque versare al Real Madrid il 50% di una vendita futura. Il Milan ha contattato l'agente del difensore centrale e che la definizione dei termini contrattuali non dovrebbe rappresentare un problema.I due giocatori offensivi di maggior talento delstanno per affrontare un'estate molto diversa. Attualmente, in realtà, ci sono diversi elementi che li collegano: il più rilevante è che sia la nazionale americana disia quella portoghese disono riuscite a raggiungere gli ottavi di finale del Mondiale. Una volta che l'avventura mondiale sarà conclusa, le loro menti torneranno a focalizzarsi sul club rossonero e sul loro avvenire: per quanto riguarda il portoghese, sembra che ci si avvii verso una separazione dal Milan, mentre per l'americano c'è la volontà della società di trattenerlo.

L'odierna edizione di Tuttosport discute del futuro di Rafael Leao e Christian Pulisic, intitolando l'articolo: "Il Milan: Pulisic resta. Leao? 60 milioni e arrivederci. " Si approfondisce la questione del giocatore americano, specificando: "È richiesto da diversi club, ma Amorim lo desidera per sostituire Gonçalo Ramos. " Nel sottotitolo si ritorna su Pulisic: "Dal New York City al Liverpool, il calciatore ha varie squadre interessate, ma è necessario rinnovare il contratto. " Infine, si parla di Rafa Leao: "Il portoghese ha infastidito Cardinale: il problema è che non ha ricevuto proposte da nessuno. "