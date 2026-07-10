Sono stati giorni intensi e pieni di emozioni quelli che hanno segnato l'inizio dell'esperienza di Ruben Amorim come allenatore del Milan. Appena giunto nel capoluogo lombardo, il nuovo tecnico rossonero ha iniziato a familiarizzare con l'ambiente Milan, visitando Casa Milan, la sede del club, e poi lo stadio di San Siro, emblematico della tradizione della squadra.

Il tour si è concluso con una visita a Milanello, il centro sportivo dove la squadra riprenderà gli allenamenti a partire da lunedì per prepararsi alla nuova stagione in arrivo. Tra tutti gli eventi del nuovo allenatore portoghese, quello più rilevante è stato certamente la conferenza stampa di presentazione, momento in cui ha avuto l'opportunità di parlare ufficialmente per la prima volta con i media. A rendere l'occasione ancora più importante è stata la presenza del proprietario Gerry Cardinale, che ha deciso di accogliere Amorim, sottolineando il supporto della società per il suo nuovo impegno tecnico.

Fin dai suoi primi interventi, il tecnico ha dimostrato grande entusiasmo e una forte determinazione a iniziare questa nuova avventura. Nel frattempo, la dirigenza sta già lavorando sul mercato, con l'intento di creare una squadra competitiva capace di affrontare al meglio tutte le sfide della prossima stagione. Intanto, ieri sera è arrivato Mario Gila, e il Corriere dello Sport riporta le sue prime dichiarazioni: "Milan, felicissimo. Pronto a tutto". Lo spagnolo è arrivato ieri a Milano e si è subito detto pronto a mettersi a disposizione di Amorim.