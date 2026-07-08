Sebbene ormai non sia più titolare del Milan, Ismael Bennacer ha ancora un contratto legato ai rossoneri. Le ultime due stagioni lo hanno visto andar via e partire in prestito ma ora c’è una specie di ufficialità sul suo futuro. Secondo Fabrizio Romano, il centrocampista algerino sta risolvendo il contratto con i rossoneri in modo da poter partire in via definitiva.

La squadra interessata è l’AL Shamal Sports Club in Qatar. Si sta trattando per chiudere i dettagli dell’accordo pertanto ormai è fatta. Dopo ben sette stagioni Bennacer non sarà più parte del progetto rossonero. Il suo palmares conta lo Scudetto del 2022 mentre occorre ricordare la semifinale di Champions League con l’Inter del 2023.

La campagna abbonamenti

AC Milan annuncia la Campagna Abbonamenti 2026/27, che inizierà martedì 7 luglio. Per la prossima stagione, il Club si impegna a offrire ai tifosi un'opzione ancora più adattabile e semplice. Le principali innovazioni introdotte rispecchiano questo approccio: due tipologie di abbonamento - Classic e Plus - e la nuova app MyTickets per gestire l'abbonamento e i biglietti d'ingresso, insieme a un prodotto specifico per i Milan Club, presentato per la prima volta. Queste soluzioni sono progettate per soddisfare in modo sempre più efficace le necessità di coloro che vivono con passione l'esperienza allo stadio.

Il legame tra il Milan e i suoi sostenitori è profondo e si rinnova ogni stagione con il ritorno a San Siro. Questa connessione trova espressione nel concept creativo della campagna, ispirato all'iconica canzone “L’appuntamento” di Ornella Vanoni. Si tratta di un omaggio da parte del Club a un'artista rappresentativa di Milano, sempre tifosa dei rossoneri.

DUE TIPI DI ABBONAMENTO

• Classic: comprende tutte le 19 gare casalinghe del campionato di Serie A Enilive e offre ai tifosi una fase di prevendita esclusiva per acquistare i biglietti delle partite casalinghe di Serie A, Coppa Italia Frecciarossa e UEFA Europa League, prima della vendita aperta. Il pacchetto Classic consente fino a quattro cambi di nominativo nel corso della stagione, attraverso i canali ufficiali del Club.

• Plus: include le 19 partite di Serie A, le quattro gare di UEFA Europa League che si giocheranno a San Siro nella fase di campionato e la partita casalinga degli Ottavi di finale di Coppa Italia Frecciarossa, per un totale di 24 partite. Gli abbonati Plus hanno la priorità sulle trasferte europee del Milan in UEFA Europa League e hanno accesso a una fase di prevendita dedicata per l'acquisto di biglietti extra per le partite casalinghe di tutte le competizioni. Il Plus consente fino a dodici cambi di nominativo durante la stagione.

MODALITÀ E FASI DI VENDITA

Gli abbonamenti per il 2026/27 possono essere acquistati online su booking. acmilan. com, presso la biglietteria di Casa Milan, nel Flagship Store di via Dante e nei punti vendita Vivaticket, attraverso le seguenti modalità:

• FASE 1

Prenotazione del posto: dal 7 luglio alle 10. 00 fino al 19 luglio alle 23. 59. Gli abbonati della stagione 2025/26 possono confermare il loro posto scegliendo tra le due tipologie di abbonamento Classic e Plus.

• FASE 2

Cambio posto 1: dal 21 luglio alle 17. 00 fino al 23 luglio alle 10. 00. Gli abbonati 2025/26 con posti UEFA nei settori Poltroncine Rosse e Secondo Rosso Centrale 228, gli abbonati del Primo Arancio Laterale 169 colpiti dai lavori di ristrutturazione e gli abbonati VIP Hospitality Club 1899 (Pitch Experience e Milanisti Experience) possono confermare il proprio posto, se disponibile, oppure sceglierne uno alternativo.

• FASE 3

Cambio posto 2: dal 24 luglio alle 15. 00 fino al 27 luglio alle 23. 59. Gli abbonati 2025/26 che non hanno rinnovato nelle fasi precedenti possono confermare il loro posto (se ancora disponibile) o cambiare posto/settore tra quelli in vendita.

• FASE 4

Esplora BMW Serie 1 su BMW Garage Online.

Vendita aperta: iniziando dal 30 luglio alle 15. 00. Questa fase di vendita aperta è accessibile anche ai nuovi abbonati.

APP MYTICKETS

Il Club presenta MyTickets, l'app innovativa per gestire i biglietti. Questa applicazione permette di verificare il proprio abbonamento, effettuare i cambi di intestazione, accedere all'impianto sportivo e monitorare le vendite esclusive per la UEFA Europa League e le trasferte in Europa. L’app può essere scaricata sia su App Store che su Google Play.

AIMC

Per la prima volta quest'anno, gli iscritti all'AIMC avranno a disposizione un prodotto concepito specificamente per sostenere le operazioni dei Milan Club, che permetterà di effettuare fino a 8 cambi di intestazione con la formula Classic e 16 con la formula Plus.

FLESSIBILITÀ D'USO

La possibilità di cedere il proprio posto per una singola partita potrà avvenire tramite il cambio di intestazione, nel rispetto dei limiti stabiliti dalle due formule (4 per il Classic, 12 per il Plus). Inoltre, in alcune partite della stagione 2026/27, gli abbonati potranno utilizzare una piattaforma di rivendita specifica.

FAMILY, UNDER E SENIOR

Nella Tribuna Family al Primo Anello Verde anche per la stagione 2026/27 sarà possibile sottoscrivere gli abbonamenti stagionali: una parte dei settori sarà riservata per le famiglie, consentendo di associare, a un abbonamento intero, fino a tre abbonamenti per Under16. Gli abbonamenti Family possono essere acquistati solo a Casa Milan, nello Store di via Dante e nei punti vendita Vivaticket. Sono disponibili anche tariffe speciali per gli abbonamenti destinati agli Under25 - nei settori del Primo Verde e del Primo Arancio Laterale - e per gli Over65, nel Primo Arancio e nelle Poltroncine Arancio.

TIFOSI CON DISABILITÀ

L'ingresso a San Siro per i tifosi con disabilità e i loro accompagnatori sarà possibile tramite l'acquisto diretto di biglietti e abbonamenti a prezzo agevolato. La vendita di questi ultimi avrà inizio martedì 14 luglio alle ore 15. 00; si consiglia di controllare la sezione dedicata del sito per tutte le informazioni e le modalità di acquisto.

SECONDO BLU

Anche i tifosi del Secondo Blu potranno scegliere tra le opzioni Classic e Plus. Non sarà, comunque, possibile effettuare cambi di intestazione in questo settore, a prescindere dalla formula selezionata.

CLUB 1899

Per la stagione 2026/27, sono disponibili opzioni di abbonamento per il Club 1899, sia per aziende e partite IVA che per privati. Il Club 1899 rappresenta l'esperienza più esclusiva per vivere il Milan a San Siro, con accesso alle migliori aree di ospitalità dello stadio, servizi premium, ristorazione personalizzata e un'esperienza di matchday unica. Tutte le informazioni, le soluzioni disponibili e i dettagli sui vari ambiti di ospitalità possono essere consultati sul sito dedicato.