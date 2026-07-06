La nuova Atalanta guidata da Maurizio Sarri ha come obiettivo principale sul mercato l'acquisto di un centrocampista centrale in grado di apportare qualità e controllo al gioco della formazione nerazzurra. Secondo quanto riportato nell'edizione odierna del Corriere dello Sport, i nomi più ambiti dai bergamaschi sono due: Nicolas Raskin dei Rangers e Ardon Jashari del Milan.

Dopo una stagione difficile con il Milan, segnata da un grave infortunio subito alla fine di agosto che lo ha tenuto lontano dai campi per mesi, il giocatore svizzero, attualmente in gara al Mondiale con la sua nazionale, potrebbe salutare il Diavolo, ma ciò avverrà solo dopo che il nuovo allenatore Ruben Amorim avrà avuto modo di valutarlo a fondo durante l'estate.

Ramos: un nuovo inizio per il Milan

Repubblica scrive

Da quandoha preso in carico il, non viene visto come un semplice allenatore, ma piuttosto come un allenatore-manager che avrà un ruolo significativo anche nel mercato. A dimostrazione di ciò, Repubblica evidenzia come il profilo di, attaccante acquistato dal PSG per oltre 70 milioni di euro fra parte fissa e bonus, sia stato selezionato dal tecnico portoghese, il quale ha contattato il calciatore per persuaderlo ad accettare l'offerta del Milan."Un acquisto di questo tipo mancava da sette anni. In quell’occasione l’Inter lo realizzò con Lukaku, ora è toccato al Milan. Ha optato per Gonçalo Ramos, sborsando al PSG oltre 70 milioni, inclusi i bonus. Una cifra notevole. Amorim avrà il centravanti desiderato, il primo giocatore che aveva richiesto al club rossonero. E lo recluterà subito, dopo un periodo di riposo al termine del Mondiale, a cui Ramos sta partecipando con il Portogallo. Un acquisto annunciato, effettuato mentre l’Inter inciampa su Palestra e perde l'opportunità di prendere Paz — che il Como ha acquistato dal Real Madrid per 60 milioni — quindi una chiara dichiarazione d'intenti. È stato Cardinale a concludere l'operazione più costosa nella storia del Milan (superando il trasferimento di Leao dal Lille per 45 milioni) e, come detto, anche per la Serie A dai tempi di Lukaku, trasferitosi dallo United all’Inter per 75 milioni. Ha deciso di fare un investimento significativo — tra 65 e 68 milioni di parte fissa e 5 di bonus — per inviare un messaggio al campionato".