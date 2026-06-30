Tuttosport oggi in edicola scrive sul mercato del Milan: "Fugace intento per Inacio e Trinçao. Offerta per Stones, in scadenza". Dopo aver ingaggiato Gonçalo Ramos in avanti, i rossoneri sono ora impegnati a potenziare la difesa, ma hanno ricevuto un rifiuto dal Benfica per Antonio Silva. I portoghesi hanno respinto l'offerta milanista di 20 milioni di euro più bonus, chiedendo oltre 30 milioni, una somma considerata esagerata dal club visto che il giocatore ha un contratto fino al 2027.

Così, il Milan sta valutando altre opzioni per la difesa, inclusi due calciatori che Ruben Amorim conosce perfettamente poiché li ha lanciati allo Sporting Lisbona: si tratta di Gonçalo Inacio e Ousmane Diomande, entrambi valutati intorno ai 40 milioni di euro. Inoltre, è stato proposto anche John Stones, in partenza a zero dal Manchester City. Riguardo all'attacco, il club di via Aldo Rossi, con il supporto di Jorge Mendes, sta cercando di acquisire Francisco Trincao dallo Sporting Lisbona, mentre circolano voci su un possibile ritorno di Mattia Liberali a Milanello.

Considerando le difficoltà nel cercare di acquisire Antonio Silva dal Benfica, il Milan si sta guardando intorno a Manchester per potenziare la difesa. L'odierna edizione del Corriere dello Sport annuncia in prima pagina: "Il Milan su Stones e Lisandro Martinez". Il club rossonero era vicino a un accordo per Antonio Silva, ma il Benfica si oppone e punta a prolungargli il contratto. Così, il Diavolo deve rivedere i suoi piani per rinforzare la difesa, mirando ora a giocatori come John Stones, difensore inglese del Manchester City classe 1994, e Lisandro Martinez, centrale argentino del Manchester United classe 1998. Non si può dimenticare anche Tiago Gabriel, giovane difensore portoghese del Lecce che è nella scuderia di Jorge Mendes.

Nel frattempo, in via Aldo Rossi si sta considerando un ritorno sorprendente, ovvero quello di Mattia Liberali, un prodotto della cantera milanista che è stato trasferito a zero un anno fa. Tuttavia, ora il Milan pensa di riportarlo indietro, approfittando anche del diritto al 50% sulla futura vendita. Quindi, anziché versare sei milioni di euro per la clausola rescissoria, basterebbe pagare tre milioni al Catanzaro per riaverlo in rossonero. Su di lui però c'è una forte concorrenza dal Como, che sta facendo pressioni per portarlo nella squadra di Fabregas.