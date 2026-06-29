Il Milan dopo due stagioni nettamente al di sotto delle aspettative ha grande voglia di rialzarsi e fare la differenza. Proprio per questo motivo il club sta lavorando intensamente per mettere a referto un colpo di primissimo livello. L'obiettivo è quello di aggiungere alla rosa un calciatore che sia un vero e proprio metronomo in mediana e che conosca perfettamente il campionato italiano. Un talento pronto per dire la sua e fare la differenza sin da subito, anche se al momento la situazione per portarlo in Italia è tutt'altro che semplice. Non perdiamo un secondo ed andiamo con tutti i dettagli sull'affare che potrebbe portare Morten Hjulmand in quel di Milano.

Il futuro del centrocampista

Ruben Amorim

Fu proprio Ruben Amorim a volerlo fortemente dal Lecce, ma non riuscì a goderselo a pieno visto che il tecnico verso metà stagione iniziò la sua nuova avventura nella massima serie del calcio inglese con il Manchester United. In quel di Milano potrebbe esserci il clima perfetto e la giusta situazione affinché le strade tornino a combaciare. Morten Hjulmand è (senza ombra di dubbio) un vero e proprio top player per la categoria e proprio per questo motivo non possiamo fare altro che andare a vedere nel dettaglio il costo di un affare di questa portata.

Il costo dell'affare

potrebbe essere la base da cui parte un affare di questo livello. Una cifra non esagerata, visto che lo Sporting si è riuscito a mettere in mostra anche in Europa ed ha dimostrato che con un calciatore come Hjulmand in mediana la manovra ne giova beneficio. Adessoche devono decidere come affondare e se affondare un colpo di questo livello. Vedremo la scelta finale della dirigenza e del profilo che tanto piace a Ruben Amorim.