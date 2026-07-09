Dopo il suo arrivo a Milano, Ruben Amorim ha iniziato il suo percorso come allenatore del Milan affrontando i primi impegni ufficiali. Il tecnico proveniente dal Portogallo ha visitato sia Casa Milan che lo stadio San Siro, prima di dirigersi verso il centro sportivo di Milanello, dove gli allenamenti della squadra prenderanno il via da lunedì in preparazione per la nuova stagione.

Durante la conferenza stampa per la sua presentazione, durante la quale Amorim è stato ufficialmente annunciato come il nuovo coach del Milan. Ad affiancarlo c'era anche Gerry Cardinale, proprietario del club, che ha voluto accogliere personalmente il nuovo allenatore. La sua presenza è un segnale significativo e dimostra la volontà della proprietà di partecipare attivamente alla vita del club e sostenere il nuovo progetto tecnico.

Nel frattempo, su Tuttosport, Alessandro Costacurta ha riflettuto sull'ultima stagione della squadra rossonera: "La responsabilità principale ricade sui giocatori, sempre. Lo dico con un certo orgoglio avendo conquistato 7 scudetti e 5 Champions: noi eravamo sempre puntuali, arrivavo sul campo e guardavo negli occhi gli avversari per instillare timore; quest'anno quanti ritardi e multe hanno avuto i calciatori del Milan? È una cosa di cui dovrebbero provare vergogna, da cafoni, non da Milan".

La nuova era del Milan con Ruben Amorim è iniziata ufficialmente. Dopo essere giunto in città e aver effettuato le prime visite a Casa Milan e lo stadio di San Siro, il tecnico portoghese ha continuato il suo percorso recandosi anche a Milanello, il centro sportivo dove la squadra si riunirà a partire da lunedì per avviare la preparazione estiva. Questa è un'opportunità utile per familiarizzare con le strutture e l'ambiente in vista dell'inizio del lavoro sul campo.

Simone Braglia ha commentato i rossoneri su TMW Radio

"La nota positiva è che noto una maggiore presenza della proprietà rispetto al passato. Anche per un giocatore vedere di persona Cardinale e gli altri dirigenti può fornire più sicurezza".