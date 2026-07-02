Fabrizio Romano ha discusso del futuro di Christian Pulisic in un video sul suo canale YouTube

Romano ha confermato tramite il canale Whatsapp

Bortolazzi sul Milan

"Il Milan punta decisamente su Christian Pulisic. È una scelta che riguarda sia la strategia sportiva che l'immagine per la proprietà americana, e per Gerry Cardinale. Quindi, il piano del Milan è di continuare con Pulisic. Naturalmente, i rossoneri dovranno confrontarsi con lui riguardo al suo contratto, ma solo dopo il Mondiale, poiché l'attaccante non desidera essere influenzato da speculazioni sul suo futuro. La sua concentrazione è completamente dedicata al campo, ma senza dubbio dopo il Mondiale avrà colloqui con Amorim e i nuovi dirigenti del Milan per mettere a punto le prospettive sul suo avvenire"."Christian Pulisic è integrato nel progetto Milan anche nei nuovi piani di Gerry Cardinale. Rafa Leão è il giocatore più a rischio di partire, più del nostro Capitano America, che discuterà in generale del suo futuro con il Milan dopo il Mondiale, ma rappresenta una figura fondamentale per il Diavolo".Intervenuto sulle onde di TMW Radio durante l'appuntamento abituale con il programma 'Maracanà', l'ex calciatoreha discusso anche del Milan, die di cosa potrebbe servire alla squadra diper diventare competitiva nella prossima stagione.

Come dovrebbe investire il Milan sul mercato?"Credo che il Milan debba concentrarsi soprattutto sull'acquisto di centrocampisti. Modric ha già quarantuno anni e non è certo se Rabiot resterà. Quella è la zona in cui si costruisce di più e dove c'è una reale carenza. Anche in attacco, sebbene Gonçalo Ramos sia talentuoso, non sono sicuro che possa fare la differenza al Milan. Inoltre, la cifra spesa mi sembra piuttosto alta. Al Psg non era un titolare fisso, e anche quando entrava in campo, la situazione era più semplice, visto che a Parigi si gioca prevalentemente in attacco".