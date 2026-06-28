Un vertice decisamente importante con Gerry Cardinale e Ruben Amorim che stanno scrivendo il loro futuro nella massima serie del calcio italiano. Adesso non possiamo fare altro che andare a vedere tutto quello che hanno pianificato per il futuro della squadra, ma soprattutto per il futuro del Milan. Un team di primissimo livello che ha grande voglia di fare la differenza sul campo da gioco e soprattutto riemergere dopo un finale di stagione decisamente al di sotto delle aspettative in cui non è arrivato il risultato tanto ambito e minimo della qualificazione alla prossima Champions League. Non resta che iniziare a capire quali saranno le prossime pagine che scriveranno i rossoneri.

Le prossime pagine che scriveranno i rossoneri

Ruben Amorim

La scelta del tecnico ex Manchester United è fatta per rilanciare e l'acquisto di Goncalo Ramos per una cifra record fa capire quanto questo Milan voglia già puntare in alto. Logicamente nel vertice di Lisbona si è parlato di possibile rivoluzione, ma la decisione finale è stata quella di evitare questo processo. Si continuerà con buona parte della squadra. Logicamente nel corso delle prossime settimane ci saranno altri innesti e tutti saranno molto interessanti, proprio per questo motivo non possiamo fare altro che andare a vedere i nomi messi sotto osservazione nel corso delle ultime ore.

I nomi messi sotto osservazione

Sono due i colpi che potrebbero prendere quota nel corso delle prossime ore. Il primo arriva dal campionato portoghese, più precisamente dal Benfica e si parla di un difensore centrale che ha tutti i numeri per diventare un top. Se ancora non si fosse capito, stiamo parlando di. Il secondo è il pupillo di Zlatan Ibrahimovic e nelle scorse giornate si è laureato come il marcatore più giovane di sempre in Champions League:. Adesso non resta che attendere e capire se il tutto andrà in porto.