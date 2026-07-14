Christian Comotto ha fatto sapere del suo ritorno a Milanello, dopo aver trascorso un anno in prestito, attraverso un post sui suoi social. Con dieci giocatori (incluso Modric) assenti per il Mondiale, uno dei temi di interesse dell'incontro di ieri a Milanello e in questi primi giorni di preparazione della nuova stagione è certamente quello riguardante i giovani talenti rossoneri disponibili per Ruben Amorim. Alcuni di loro, in particolare, ricevono molta attenzione per la fiducia che il club ha nelle loro capacità: tra questi ci sono Christian Comotto e Francesco Camarda.

Comotto rientra nei piano di mister Amorim?

Ieri,è tornato a Milanello dopo aver trascorso un anno alloin Serie B, un'esperienza complessa per quanto riguarda la squadra ma ricca di insegnamenti sul piano personale. Alla fine della stagione, la squadra è retrocessa e anche il recente Europeo U19 è terminato prima del previsto: eliminazione nella fase a gironi e sconfitta nel match di spareggio per i Mondiali U20. In questi giorni,avrà l'opportunità di mettersi in mostra di fronte a, in attesa di comprendere quale sia il suo futuro. Nel frattempo, il giovane del 2008 ha condiviso alcune immagini del primo allenamento, accompagnate dalla didascalia: "Ritorno al lavoro". Il primo commento di, che lo considera come un fratello maggiore, è stato: "Correre".

Lo stesso vale per Francesco Camarda. Il Classe 2008 è stato contro riscattato dal Milan prima che finisse definitivamente a Lecce e ora Amorim potrebbe dargli una chance. Tutto deve ancora assestarsi e il mercato è ancora molto lungo ma per adesso i due giovani rossoneri sono sul pezzo pronti a far vedere quanto valgono in vista di questa stagione.