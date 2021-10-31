E' bello svegliarsi la mattina presto, fare un abbondante colazione e leggere le notizie più importanti riportate dai giornali. Vi permetterà di andare in ufficio o magari in spiaggia e avere argomenti di discussione su quello che è il gioco più bello del mondo: il calcio. Le curiosità sul mondo Milan, ma non solo. Gli aggiornamenti su cosa è accaduto nelle tarde ore della notte o alle prime luci dell'alba. Le prime notizie di giornata sul Milan E' stato acquistato un campione la sera prima e vi è sfuggito? Ibrahimovic ha rilasciato dichiarazioni di fuoco ad un media sconosciuto? Lo saprete nella nostra presentazione della giornata. Un riassunto di quello che vi siete persi il giorni prima e di quello che potrete aspettarvi nella giornata che sta per cominciare. Le prime indicazioni su come potrebbe schierare la squadra Pioli, l'analisi dei risultati, le dichiarazioni dei protagonisti. Di tutto un po' nel calderone rossonero più ricco che c'è.