Rabiot parla dopo il gol in Nazionale: sentite che ha detto
"Il secondo gol ha fatto la differenza e sono felice di averlo segnato qui, aveva un significato speciale per me"
"Il secondo gol ha fatto la differenza e sono felice di averlo segnato qui, aveva un significato speciale per me"
Sky Sport ha fatto il punto della situazione per quel che riguarda le prossime mosse del Milan sulla questione allenatore
De Ketelaere all'Atalanta è fatta. Risolti tutti gli ostacoli nei giorni scorsi. Il Belga è atteso domani a Bergamo per le visite mediche di rito
I rossoneri sembrerebbero a caccia del vice-Giroud. Il Milan avrebbe già messo gli occhi su due alternative in caso di partenza di Lorenzo Colombo.
L'ultima anticipazione su esvaphane.com della terza maglia del Milan per la stagione 2023-24. Giovedì ci sarà la presentazione ufficiale del nuovo kit
Il Milan è pronto a lavorare sul fronte esuberi uno su tutti CDK, accordo trovato con l'Atalanta e con il giocatore stesso. Gasperini lo chiama per rassicurarlo, ora si attende solo il Sì del belga.
Il centrocampista del Milan Isamel Bennacer ha pubblicato un video dove lo ritrae in sala pesi con un bilanciere. Il centrocampista Francese naturalizzato Algerino, sta lavorando duro per rientrare al…
In queste ore sembrerebbe che il Fenerbahçe non si sia arreso, e fosse all’arrembaggio per portare in Turchia il centrocampista rossonero. I rossoneri cercano di non cedere all'incursione Turca
Il tecnico rossonero Stefano Pioli sembrerebbe aver le idee chiare su chi potrebbe essere il colpo giusto in difesa. Il club rossonero starebbe studiando assieme al tecnico chi potrebbe essere il vice…
Il nostro inviato presente sul posto, ha raccolto le sensazioni di chi è uscito dallo stadio al termine della semifinale di Champions
La GeoEditrice è in espansione e cerca giovani che vogliano intraprendere la carriera di giornalisti: possibilità di scrivere su 5 testate
Le ultime news di mercato sul Milan riferiscono di un Maldini molto attivo su alcuni obiettivi interessanti: occhio a due gioielli nel mirino
Torna su IlMilanista, il più grande corso in Italia di giornalismo sportivo digitale. Ecco tutto quello che devi sapere
Oggi allo stadio San Siro è andata in scena la partita tra Milan e Fiorentina. I rossoneri hanno vinto grazie alla rete di Leao
Chi è stato il colpo migliore di ogni sessione di mercato negli ultimi 10 anni? Ecco la lista dei migliori acquisti stagione per stagione
Grandissima prestazione del Milan che espugna il Wanda Metropolitano grazie al gol nel finale di Messias. Qualificazione ancora possibile.
Vince il Milan in Spagna, grazie alla rete di Junior Messias e se c'è una piccola speranza è grazie a lui e Pioli, ecco le pagelle
Non basta la reazione d'orgoglio al Milan che cade per la prima volta in campionato con la Fiorentina. Ecco il commento alla gara del Franchi
Cyprian Tatarusanu è il volto nuovo di questo Milan che convince. Sono tanti gli ex calciatori che lo stanno lodando.
Da Milanello arrivano buone nuove in vista della ripresa del campionato dopo la sosta per le Nazionali.
Al termine di Milan-Inter ha parlato Ciprian Tatarusanu ai microfoni di DAZN. Ecco che cosa detto uno dei protagonisti del derby
Ai microfoni di Milan Tv ha parlato Fikayo Tomori al termine della partita tra i rossoneri e l'Inter. Ecco le parole dell'inglese
Parla Stefano Pioli dopo il triplice fischio di Milan-Inter, ecco che cosa ha detto il tecnico rossonero sul pareggio nel derby
Dopo il pareggio con il Porto, Stefano Pioli, l'allenatore del Milan, ha parlato nel postpartita della gara di Champions League
Ha parlato anche Rafael Leao dopo Mila-Porto. Ecco che cosa ha detto il portoghese dopo il pareggio di San Siro
I due difensori del Milan hanno parlato nel postpartita di Milan-Porto. Ecco che cosa hanno detto i due calciatori
Un Milan inarrestabile fa un sol boccone anche della Roma di Mourinho che nel post partita si lamenta a modo suo: i commenti dei tifosi
Vince il Milan, 2-1, sulla Roma. Non partita semplice per come si è messa la partita. Tre punti sudati per i rossoneri
Ennesima prova del nove per gli uomini di Pioli che trovano sulla loro strada la temibile armata di Mourinho