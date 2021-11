Tatarusanu: “Mi alleno al massimo per farmi trovare pronto”

Al termine di Milan-Inter ha parlato Ciprian Tatarusanu ai microfoni di DAZN. Ecco che cosa detto uno dei protagonisti del derby

"Ha esultato al rigore perché sa cosa vuol dire pararne uno per un portiere. Il nostro rapporto è molto buono. Ho cercato di aiutarlo da quando è arrivato, parlo francese e per lui non era facile cambiare paese e campionato. Il suo inizio di campionato è stato buono, poi però si è fatto male purtroppo e io mi alleno per farmi trovare sempre pronto. L'occasione è arrivata e sono contento di giocare a questi livelli".