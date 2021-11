Leao: “Abbiamo sbagliato il primo tempo, la ripresa un’altra cosa”

Ha parlato anche Rafael Leao dopo Mila-Porto. Ecco che cosa ha detto il portoghese dopo il pareggio di San Siro

E' intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Rafael Leao dopo il pareggio casalingo tra Milan e Porto . Risultato che serve a poco ai rossoneri , che restano ultimi con un solo punto in classifica. Complicamndo incredibilmente il discorso legato la passaggio del turno. Ecco che cosa ha detto l'esterno portoghese.

"In Champions giochiamo contro i miglior d'Europa. E' una competizione davvero difficile. E' buono per noi e per tutta la squadra, dobbiamo imparare".