Roma – Milan, i tifosi non si tengono: “Stanno su un altro pianeta”

Il Milan centra la decima vittoria su undici match di campionato e risponde con fermezza alla vittoria del Napoli per 1 a 0 sulla Salernitana.

Lo stadio Olimpico di Roma è stato terreno di conquista per i ragazzi di Pioli che domano i giallorossi di Mourinho per 2 a 1, ma il risultato sarebbe potuto essere anche più rotondo. Non tutti hanno preso bene la sconfitta, vedi proprio il tecnico portoghese.