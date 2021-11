Kalulu e Romagnoli: “Possiamo giocarcela con tutti, ma non siamo felici”

I due difensori del Milan hanno parlato nel postpartita di Milan-Porto. Ecco che cosa hanno detto i due calciatori

"Oggi ci è mancato solo il goal, non era facile però. Abbiamo avuto occasioni, ma è mancata anche un po' di fortuna in tutte e due le aree di rigore. La tensione? Per me è normale quando giochi in Champions League. Loro ci hanno pressato molto nel primo tempo, Ma poi nel secondo tempo abbiamo avuto la volontà di fare di più e dimostrare a tutti che possiamo giocarcela. Ma il calcio è così: non si può vincere sempre".