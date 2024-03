News Milan | Colpo di scena su Antonio Conte! Sky dice che…

Il Milan cambierà pelle a fine anno: su questo non ci sono davvero dubbi. E' ovvio, ora bisognerà capire da dove si parte. Ossia: se il punto principale della rivoluzione sarà legato al calciomercato in entrata o a quello in uscita. Quel che pare certo è che un grande ruolo lo avrà Zlatan Ibrahimovic che sembra sempre più interno a certe dinamiche e che dentro al club pare assumere un peso sempre più importante. Anche per questo un ruolo fondamentale sarà rappresentato dall'allenatore: sulla panchina rossonera ci sarà ancora Stefano Pioli?