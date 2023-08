De Ketelaere all’Atalanta è fatta: tutti i dettagli della trattativa

De Ketelaere all'Atalanta è fatta. Risolti tutti gli ostacoli nei giorni scorsi. Il Belga è atteso domani a Bergamo per le visite mediche di rito

Redazione Il Milanista

De Ketelaere all'Atalanta è fatta. Risolti tutti gli ostacoli nei giorni scorsi. Il Belga è atteso domani a Bergamo per le visite mediche di rito. Il Milan si prepara a salutare l'ex Bruges, che non ha fatto vedere per nulla il suo talento nel mondo rossonero. Fuori dai progetti di Pioli, De Ketelaere proverà a rinascere sotto la gestione di Gian Piero Gasperini.

Cifre e accordi — Il Milan, che aveva aperto le trattative anche con Psv, Real Sociedad e Lens per piazzare il classe 2001, incasserà subito 3 milioni di euro per il prestito oneroso. L'Atalanta avrà la possibilità di riscattarlo, nel giugno del 2024, per 26 milioni di euro più 4 di bonus. Da aggiungere anche un 10% in favore del club meneghino in caso di futura rivendita. Tra i due club l'accordo è stato istantaneo, diversa invece è stata la situazione tra l'entourage del calciatore e i bergamaschi, sono serviti più incontri per limare i dettagli su stipendio e commissioni.

Cessioni — Dopo la cessione Rebic al Besiktas e Messias al Genoa, il Milan si prepara a salutare un altro esubero. Il prossimo partente dovrebbe essere Ballo-Tourè, diretto verso il Werder Brema, in Bundesliga. Divock Origi vorrebbe essere ceduto, ma solo per un ritorno in Premier League. La cessione dell'ex Liverpool e quella di Lorenzo Colombo che piace a Genoa e Cagliari, libererebbero lo spazio per un altro colpo in attacco. Senza dimenticare la difesa, che in caso di cessione si potrà valutare ad un altro acquisto per il reparto arretrato.